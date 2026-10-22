Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Pregled informacija o
EGGER grupacija, sa matičnim sedištem u St.Johanu (St. Johann) u austrijskoj pokrajini Tirol, na globalnom tržištu spada u vodeća preduzeća za drvnu preradu. Ovo porodično preduzeće osnovano je 1961. godine, a raspolaže sa oko 10.400 zaposlenih lica koja se bave proizvodnjom na 20 lokaliteta u svetu.
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Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austrija
6380 St. Johann in Tirol
Austrija