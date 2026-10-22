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Fritz EGGER GmbH & Co. OG

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EGGER grupacija, sa matičnim sedištem u St.Johanu (St. Johann) u austrijskoj pokrajini Tirol, na globalnom tržištu spada u vodeća preduzeća za drvnu preradu. Ovo porodično preduzeće osnovano je 1961. godine, a raspolaže sa oko 10.400 zaposlenih lica koja se bave proizvodnjom na 20 lokaliteta u svetu.

Privredna grana

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Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austrija
+43506000
international@egger.com
http://www.egger.com
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