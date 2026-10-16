EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Pregled informacija o
EVVA je vodeći evropski proizvođač mehaničkih i elektronskih pristupnih kontrolnih sistema. Grupa sa glavnim sjedištem i proizvodnjom u Beču, raspolaže sa 10 podružnica u Evropi i distributera širom svijeta. Od osnivanja 1919 EVVA se specijalizovala na najviše sigurnosne zahtjeve na tržštu.
EVVA je vodeći evropski proizvođač mehaničkih i elektronskih pristupnih kontrolnih sistema. Grupa sa glavnim sjedištem i proizvodnjom u Beču, raspolaže sa 10 podružnica u Evropi i distributera širom svijeta. Od osnivanja 1919 EVVA se specijalizovala na najviše sigurnosne zahtjeve na tržštu.
U mehanici EVVA se ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65
1120 Wien
Austrija
1120 Wien
Austrija