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EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

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EVVA je vodeći evropski proizvođač mehaničkih i elektronskih pristupnih kontrolnih sistema. Grupa sa glavnim sjedištem i proizvodnjom u Beču, raspolaže sa 10 podružnica u Evropi i distributera širom svijeta. Od osnivanja 1919 EVVA se specijalizovala na najviše sigurnosne zahtjeve na tržštu.

U mehanici EVVA se ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65
1120 Wien
Austrija
+431811650
info@evva.com
http://www.evva.com
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