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VIVAVIS Österreich GmbH

Pregled informacija o
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Već decenijama, GÖRLITZ nudi rješenja za nabavku, kvalifikaciju, kontrolu, vizualizaciju i komunikaciju mjernih podataka i pokreće digitalizaciju energetskih i IoT infrastruktura pomoću VIVAVIS-a.

GÖRLITZ podržava svoje klijente u oblasti energetike i upravljanja nekretnina sa rešenjima za pametno mjerenje, pametnu ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

VIVAVIS Österreich GmbH
Perfektastraße 69
1230 Wien
Austrija
+43140389380
+431403893820
info@vivavis.com
https://vivavis.com
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