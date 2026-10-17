VIVAVIS Österreich GmbH
Pregled informacija o
Već decenijama, GÖRLITZ nudi rješenja za nabavku, kvalifikaciju, kontrolu, vizualizaciju i komunikaciju mjernih podataka i pokreće digitalizaciju energetskih i IoT infrastruktura pomoću VIVAVIS-a.
Već decenijama, GÖRLITZ nudi rješenja za nabavku, kvalifikaciju, kontrolu, vizualizaciju i komunikaciju mjernih podataka i pokreće digitalizaciju energetskih i IoT infrastruktura pomoću VIVAVIS-a.
GÖRLITZ podržava svoje klijente u oblasti energetike i upravljanja nekretnina sa rešenjima za pametno mjerenje, pametnu ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
VIVAVIS Österreich GmbH
Perfektastraße 69
1230 Wien
Austrija
1230 Wien
Austrija