Head Sport GmbH
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
6921 Kennelbach
Austrija
Profil preduzeća
Od 1950. godine HEAD predstavlja inovativni dizajn, tehničku izvrsnost i strast prema sportu. HEAD distribuira međunarodni portfelj brendova:
HEAD (proizvodi za zimske sportove, reket sportove i plivanje)
PENN (teniske i racquetball loptice)
TYROLIA (ski vezovi)
MARES/SSI/rEvo (ronilačka oprema i obuka)
LiveAboard (ronilačka putovanja)
ZOGGS (oprema za plivanje)
INDIGO (oprema za skijanje i snowboard)
AQUALUNG (ronilački i snorkel proizvodi)
Poslovne prilike
HEAD SKI / CIPELE / VEZOVI – VRHUNSKE PERFORMANSE ZA NAJAM I PRODAJU
Profesionalna distributivna mreža kompanije HEAD osigurava pouzdanu i neometanu isporuku HEAD proizvoda – te pruža trgovcima i organizacijama za iznajmljivanje najviši nivo usluge i podrške.
HEAD predstavlja promišljena rješenja za ski rent i vrhunske proizvode za prodaju. Mnogi od najvećih ski rent servisa širom svijeta oslanjaju se na HEAD – i pritom profitiraju od iskustva i stručnosti koje je HEAD stekao kroz dugogodišnju saradnju s međunarodnim partnerima u sektoru iznajmljivanja.