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Head Sport GmbH

Pregled informacija o
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HEAD je globalno vodeći proizvođač vrhunske sportske opreme visokih performansi i sportske odjeće za sportistkinje i sportiste svih nivoa. Kompanija ima pet poslovnih sektora.

Traži se: Partner

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Austrija
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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O preduzeću

Profil preduzeća

Od 1950. godine HEAD predstavlja inovativni dizajn, tehničku izvrsnost i strast prema sportu. HEAD distribuira međunarodni portfelj brendova:
HEAD (proizvodi za zimske sportove, reket sportove i plivanje)
PENN (teniske i racquetball loptice)
TYROLIA (ski vezovi)
MARES/SSI/rEvo (ronilačka oprema i obuka)
LiveAboard (ronilačka putovanja)
ZOGGS (oprema za plivanje)
INDIGO (oprema za skijanje i snowboard)
AQUALUNG (ronilački i snorkel proizvodi)

Fotografija proizvoda
© Head Sport GmbH
Fotografija proizvoda
© Head Sport GmbH
Poslovne prilike

Poslovne prilike

HEAD SKI / CIPELE / VEZOVI – VRHUNSKE PERFORMANSE ZA NAJAM I PRODAJU

Profesionalna distributivna mreža kompanije HEAD osigurava pouzdanu i neometanu isporuku HEAD proizvoda – te pruža trgovcima i organizacijama za iznajmljivanje najviši nivo usluge i podrške.

HEAD predstavlja promišljena rješenja za ski rent i vrhunske proizvode za prodaju. Mnogi od najvećih ski rent servisa širom svijeta oslanjaju se na HEAD – i pritom profitiraju od iskustva i stručnosti koje je HEAD stekao kroz dugogodišnju saradnju s međunarodnim partnerima u sektoru iznajmljivanja.

Simbolična fotografija
© Head Sport GmbH