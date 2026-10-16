Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
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Prošlost i sadašnjost, umjetnost i užitak - doživite poseban ugođaj vrhunskog hotela u srcu Beča. Hotel Ambasador bogat tradicijom nalazi se u historijskom centru grada, između Stephansplatz i Opere i idealno je polazište za sve posjetioce Beča.
Prošlost i sadašnjost, umjetnost i užitak - doživite poseban ugođaj vrhunskog hotela u srcu Beča. Hotel Ambasador bogat tradicijom nalazi se u historijskom centru grada, između Stephansplatz i Opere i idealno je polazište za sve posjetioce Beča.
Prostrane i individualno uređene sobe i apartmani nude neprolazan ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austrija
1010 Wien
Austrija