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BOSSARD Austria Ges.m.b.H.

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KVT-Fastening je međunarodno priznati stručnjak za visokokvalitetna rješenja posebnog pričvršćivanja i nudi inženjerska rješenja visokih performansi za područja elektronike i energetske tehnologije, automobila i transporta, zrakoplovstva, mašinstva i inženjeringa postrojenja, precizne mehanike i medicinske tehnologije.

Privredna grana

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Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Austrija
+43732257700
+4373225770090
info-at@kvt-fastening.com
http://www.kvt-fastening.at
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