BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Pregled informacija o
KVT-Fastening je međunarodno priznati stručnjak za visokokvalitetna rješenja posebnog pričvršćivanja i nudi inženjerska rješenja visokih performansi za područja elektronike i energetske tehnologije, automobila i transporta, zrakoplovstva, mašinstva i inženjeringa postrojenja, precizne mehanike i medicinske tehnologije.
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Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Austrija
4030 Linz/Pichling
Austrija