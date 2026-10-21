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KWI International Environmental Treatment GmbH

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KWI sa sjedištem u Ferlachu, Koruška je internacionalno aktivni proizvođač visoko učinkovitih flotacijskih postrojenja (engl. Dissolved Air Flotation, DAF) kao i dobavljač složenih sistemskih rješenja u oblasti pročišćavanja vode.

Izvozna kvota kompanije iznosi preko 90%.

Područja djelovanja obuhvaćaju između ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

KWI International Environmental Treatment GmbH
Auengasse 8
9170 Ferlach
Austrija
+4342273266
+4342273449
office-at@kwi-intl.com
https://www.kwi-intl.at/
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