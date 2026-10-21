KWI International Environmental Treatment GmbH
Pregled informacija o
KWI sa sjedištem u Ferlachu, Koruška je internacionalno aktivni proizvođač visoko učinkovitih flotacijskih postrojenja (engl. Dissolved Air Flotation, DAF) kao i dobavljač složenih sistemskih rješenja u oblasti pročišćavanja vode.
KWI sa sjedištem u Ferlachu, Koruška je internacionalno aktivni proizvođač visoko učinkovitih flotacijskih postrojenja (engl. Dissolved Air Flotation, DAF) kao i dobavljač složenih sistemskih rješenja u oblasti pročišćavanja vode.
Izvozna kvota kompanije iznosi preko 90%.
Područja djelovanja obuhvaćaju između ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
KWI International Environmental Treatment GmbH
Auengasse 8
9170 Ferlach
Austrija
9170 Ferlach
Austrija