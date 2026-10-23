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Radinger Maria Theresia Mag.

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Konzultantska firma Guter Stil nudi:

Savjetovanje i obuka za hotelijerstvo u oblasti 4 i 5 zvjezdica u privatnom vlasništvu, za gastronomiju i turističke djelatnosti u zemlji i inostranstvu.
- na jezicima: njemački, engleski i talijanski.

Savjetovanje, trening i coaching za poslovne subjekte
- poslovno ponašanje
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Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Radinger Maria Theresia Mag.
Italiener Straße 35/8
9500 Villach
Austrija
+436641608641
office@guterstil.at
http://www.guterstil.at
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