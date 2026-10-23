Radinger Maria Theresia Mag.
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Konzultantska firma Guter Stil nudi:
Konzultantska firma Guter Stil nudi:
Savjetovanje i obuka za hotelijerstvo u oblasti 4 i 5 zvjezdica u privatnom vlasništvu, za gastronomiju i turističke djelatnosti u zemlji i inostranstvu.
- na jezicima: njemački, engleski i talijanski.
Savjetovanje, trening i coaching za poslovne subjekte
- poslovno ponašanje
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Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Radinger Maria Theresia Mag.
Italiener Straße 35/8
9500 Villach
Austrija
9500 Villach
Austrija