Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Pregled informacija o
RIC Leoben
RIC Leoben
Resources Innovation Center (RIC) Leoben pri Montan univerzitetu Leoben neguje međunarodna partnerstva univerziteta u oblastima kao što su održiva istraživanja, obuka i industrijalizacija. Vizija RIC Leobena je da podstakne klimatski bezbedan razvoj sektora sirovina u pravcu održive budućnosti.
ESEE ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Austrija
8700 Leoben
Austrija