bosanski/ hrvatski/ srpski
Seitennavigation
Inhalt

Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center

Pregled informacija o
logotip

RIC Leoben
Resources Innovation Center (RIC) Leoben pri Montan univerzitetu Leoben neguje međunarodna partnerstva univerziteta u oblastima kao što su održiva istraživanja, obuka i industrijalizacija. Vizija RIC Leobena je da podstakne klimatski bezbedan razvoj sektora sirovina u pravcu održive budućnosti.

ESEE ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Austrija
+4338424027601
ric-leoben@unileoben.ac.at
vCard