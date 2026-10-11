Münzer Bioindustrie GmbH
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
8261 Sinabelkirchen
Austrija
1220 Wien
Austrija
Profil preduzeća
Münzer Bioindustrie GmbH je koncern u vlasništvu osnivača sa sjedištem u Austriji. Njegove usluge obuhvataju zbrinjavanje tečnog otpada, prikupljanje i reciklažu iskorištenog kuhinjskog ulja za proizvodnju biodizela, čišćenje industrijskih postrojenja te reciklažu kablova i elektroničkog otpada. Osnovana 1991. godine, ova porodična kompanija je jedan od najvećih prikupljača i trgovaca iskorištenim jestivim uljem u Evropi. Münzer upravlja najvećom domaćom tvornicom za proizvodnju biodizela na naftnom terminalu Lobau u Beču. Primarni cilj kompanije je dekarbonizacija saobraćajnog i transportnog sektora. Više od 800 zaposlenih na tri kontinenta ostvarilo je u finansijskoj 2024/25 godini promet veći od 360 miliona eura.
Poslovne prilike
Od otpada do energije
Münzer je u stalnoj potrazi za novim partnerima i saradnji na polju prikupljanja iskorištenog kuhinjskog ulja. Kao kompanija koja posluje u oblasti kružne ekonomije, Münzer reciklira iskorišteno jestivo ulje u održivi biodizel i time doprinosi dekarbonizaciji transportnog sektora.
Pored toga, Münzer je uvijek zainteresovan za nova partnerstva u oblasti naprednih sirovina i raduje se kontaktima sa kompanijama koje prikupljaju i vrše snabdijevanje odgovarajućim otpadom i sirovinama.