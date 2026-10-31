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PEM Gesellschaft m.b.H.

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PEM Buildings sa sjedištem u Mauthausenu, Austrija, je idealni partner za projektovanje i izgradnju poslovnih hala skladišta, proizvodnih i logističkih te izložbenih hala uz potporne sisteme uz čelične konstrukcije.

Naše usluge se kreću u rasponu od savjetovanja u fazi planiranja, statičkih proračuna i izrade ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

PEM Gesellschaft m.b.H.
PEM-Straße 1
4310 Mauthausen
Austrija
+43723827120
+4372382710
office@pem.com
http://www.pem.com
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