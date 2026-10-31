PEM Gesellschaft m.b.H.
Pregled informacija o
PEM Buildings sa sjedištem u Mauthausenu, Austrija, je idealni partner za projektovanje i izgradnju poslovnih hala skladišta, proizvodnih i logističkih te izložbenih hala uz potporne sisteme uz čelične konstrukcije.
PEM Buildings sa sjedištem u Mauthausenu, Austrija, je idealni partner za projektovanje i izgradnju poslovnih hala skladišta, proizvodnih i logističkih te izložbenih hala uz potporne sisteme uz čelične konstrukcije.
Naše usluge se kreću u rasponu od savjetovanja u fazi planiranja, statičkih proračuna i izrade ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
PEM Gesellschaft m.b.H.
PEM-Straße 1
4310 Mauthausen
Austrija
4310 Mauthausen
Austrija