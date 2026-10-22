© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

Austrijska porodična firma Plasser & Theurer već više od 70 godina postavlja standarde u izgradnji pruga. Ovaj pionir u gradnji pruga već je isporučio 17.800 mašina u 110 zemalja.

Program mašina pokriva gotovo sve radne procese koji su potrebni za održavanje, novu izgradnju i rekonstrukciju željezničkih pruga. U globalnom servisu se zajedno sa 22 partnerske firme brine za proizvode tokom višedecenijskog životnog ciklusa. Jednostavno rukovanje zahvaljujući vještačkoj inteligenciji, sveobuhvatna rješenja i ekološki prihvatljivi pogoni karakterišu nove ponude.

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