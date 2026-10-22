Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
1010 Wien
Austrija
4021 Linz
Austrija
Profil preduzeća
Austrijska porodična firma Plasser & Theurer već više od 70 godina postavlja standarde u izgradnji pruga. Ovaj pionir u gradnji pruga već je isporučio 17.800 mašina u 110 zemalja.
Program mašina pokriva gotovo sve radne procese koji su potrebni za održavanje, novu izgradnju i rekonstrukciju željezničkih pruga. U globalnom servisu se zajedno sa 22 partnerske firme brine za proizvode tokom višedecenijskog životnog ciklusa. Jednostavno rukovanje zahvaljujući vještačkoj inteligenciji, sveobuhvatna rješenja i ekološki prihvatljivi pogoni karakterišu nove ponude.
Poslovne prilike
Izvoz mašina za železničke saobraćajnice
Plasser & Theurer nudi mašine i mašinske sisteme za izgradnju i održavanje železničkih pruga:
- Nabijanje
- Prostiranje šljunka i ravnjanje
- Stabilizacija i nabijanje
- Čišćenje i priprema planuma pruge
- Poboljšanje planuma
- Logistika materijala
- Rekonstrukcija železničkih pruga i izgradnja novih
- Remont i novogradnja skretnica
- Mobilna obrada šina
- Merenja
- Elektrifikacija pruge
- Održavanje pruga pomoću drezine
- Specifični zadaci