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Predl Austria Ges.m.b.H.

Pregled informacija o
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Predl Austria Ges.m.b.h. osnovana 1992. godine u Njemačkoj. Pod dinamičnim vođstvom osnivača Manfreda Predla, firma se razvila u kompaniju koja sada djeluje širom Evrope i ima oko 120 zaposlenika.

Koristeći tehnologije budućnosti, tvrtka Predl posjeduje jednu od najvećih i najraznovrsnijih proizvodnji revizijskih ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Predl Austria Ges.m.b.H.
Murbergstraße 80
8072 Fernitz
Austrija
+433135526570
+4331355265728
office@predl-austria.eu
http://www.predl.eu
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