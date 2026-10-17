Predl Austria Ges.m.b.H.
Pregled informacija o
Predl Austria Ges.m.b.h. osnovana 1992. godine u Njemačkoj. Pod dinamičnim vođstvom osnivača Manfreda Predla, firma se razvila u kompaniju koja sada djeluje širom Evrope i ima oko 120 zaposlenika.
Predl Austria Ges.m.b.h. osnovana 1992. godine u Njemačkoj. Pod dinamičnim vođstvom osnivača Manfreda Predla, firma se razvila u kompaniju koja sada djeluje širom Evrope i ima oko 120 zaposlenika.
Koristeći tehnologije budućnosti, tvrtka Predl posjeduje jednu od najvećih i najraznovrsnijih proizvodnji revizijskih ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Predl Austria Ges.m.b.H.
Murbergstraße 80
8072 Fernitz
Austrija
8072 Fernitz
Austrija