© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Redblocsystems nudi visokoprofitabilan sistem od prefabrikovanih elemenata, koji se isplati za vrlo kratko vreme . Visokokvalitetni zidni elementi mogu biti efikasno i rentabilno proizvedeni od opeke, krečnjaka, gaziranog betona, betonskih blokova ili drugih mineralnih građevinskih materijala.

Prednosti:

- dokazana tehnologija prefabrikovanih elemenata -t

pravovremena izrada

- visok kvalitet i pedantnost

- precizno iskrojeni elementi (kosine krova, prozori itd.)

- kratko vreme izgradnje

- pregledni troškovi

- moguća je izgradnja svih vrsta zgrade

Redblocsystems spaja najveće prednosti masivne gradnje - kao što su kvalitet stanovanja, održivost kao i toplotna i zvučna izolacija – sa najistaknutijom osobinom montažne gradnje, a to je povećanje energetske efikasnosti.

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