Schrack Seconet AG
Pregled informacija o
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VISOCALL IP je već dobro uspostavljena IP komunikacijska platforma za bolnice i domove za njegu. Idejni IP koncept predstavlja osnovu za integraciju nezavisnih sistema i otvoren je za integraciju bilo koje komunikacijske funkcije. VISOCALL IP kombinuje IP poziv sestre, interfon, TV kontrolu, IP ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Austrija
1120 Wien
Austrija