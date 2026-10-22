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Schrack Seconet AG

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VISOCALL IP je već dobro uspostavljena IP komunikacijska platforma za bolnice i domove za njegu. Idejni IP koncept predstavlja osnovu za integraciju nezavisnih sistema i otvoren je za integraciju bilo koje komunikacijske funkcije. VISOCALL IP kombinuje IP poziv sestre, interfon, TV kontrolu, IP ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Austrija
+4350857
office@schrack-seconet.com
http://www.schrack-seconet.com
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