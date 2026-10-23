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STRABAG AG

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Pretežna delatnost preduzeća STRABAG Wassertechnik je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za pripremu vode za piće, kao i jednostavnih postrojenja za preradu čvrstih otpada uključujući i time povezanu izgradnju i zatvaranje deponija u Centralnoistočnoj i Jugoistočnoj Evropi kao i u nekim ...

Privredna grana

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Kako stupiti u kontakt

Podružnice u toj zemlji

Strabag d.o.o.
Zmaja od Bosne 11
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38751232351
+38733569729
strabag.bih@starbag.com
http://www.strabag.com
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Glavno sedište