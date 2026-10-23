STRABAG AG
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Pretežna delatnost preduzeća STRABAG Wassertechnik je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za pripremu vode za piće, kao i jednostavnih postrojenja za preradu čvrstih otpada uključujući i time povezanu izgradnju i zatvaranje deponija u Centralnoistočnoj i Jugoistočnoj Evropi kao i u nekim ...
Privredna grana
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Podružnice u toj zemlji
Strabag d.o.o.
Zmaja od Bosne 11
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Glavno sedište
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austrija
1220 Wien
Austrija
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Austrija
9800 Spittal an der Drau
Austrija
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Austrija
3382 Loosdorf
Austrija
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Austrija
4614 Marchtrenk
Austrija