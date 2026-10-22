Tiroler Rohre GmbH
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Glavno sedište
6060 Hall in Tirol
Austrija
Profil preduzeća
Tiroler Rohre GmbH (TRM) razvija, proizvodi i plasira visokokvalitetne sisteme cijevi i pilota od livenog čelika za transport vode i specijalno građevinarstvo.
Proizvodi su visokoučinkoviti, izdržljivi i robusni. Naročito se odlikuju ekološkim i ekonomskim prednostima. Zahvaljujući svojstvima duktilnog liva željeza i stručnosti u područjima primjene proizvoda, Tiroler Rohre GmbH može odgovoriti i na najekstremnije izazove.
Cjevovodni sistemi imaju širok spektar primjene:
• Vodosnabdijevanje pitkom vodom
• Odvodnja otpadnih voda
• Cjevovodi za turbine
• Sistemi za vještačko osnježivanje
• Protupožarni vodovodi
• Metode ugradnje bez kopanja
Poslovne prilike
Visokokvalitetne vodovodne cijevi i cjevovodni sistemi od duktilnog liva
Tiroler Rohre GmbH, kompanija sa dugom tradicijom i sjedištem u srcu Alpa, traži nove poslovne kontakte i planira proširenje svojih poslovanja u sljedećim oblastima:
• Snabdijevanje pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda
• Metode instalacije bez kopanja
• Umjetno osnježivanje
• Male hidroelektrane
• Sistemi za gašenje požara
• Rudarstvo
Ciljevi:
- Općenito sticanje novih klijenata