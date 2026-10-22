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Tiroler Rohre GmbH

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Tiroler Rohre GmbH (TRM) razvija, proizvodi i plasira na tržište visokokvalitetne sisteme cijevi i pilota od livenog čelika za transport vode i specijalno građevinarstvo.

Traži se: Klijent

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Austrija
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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O preduzeću

Profil preduzeća

Tiroler Rohre GmbH (TRM) razvija, proizvodi i plasira visokokvalitetne sisteme cijevi i pilota od livenog čelika za transport vode i specijalno građevinarstvo.

Proizvodi su visokoučinkoviti, izdržljivi i robusni. Naročito se odlikuju ekološkim i ekonomskim prednostima. Zahvaljujući svojstvima duktilnog liva željeza i stručnosti u područjima primjene proizvoda, Tiroler Rohre GmbH može odgovoriti i na najekstremnije izazove.

Cjevovodni sistemi imaju širok spektar primjene:
• Vodosnabdijevanje pitkom vodom
• Odvodnja otpadnih voda
• Cjevovodi za turbine
• Sistemi za vještačko osnježivanje
• Protupožarni vodovodi
• Metode ugradnje bez kopanja

Poslovne prilike

Poslovne prilike

Visokokvalitetne vodovodne cijevi i cjevovodni sistemi od duktilnog liva

Tiroler Rohre GmbH, kompanija sa dugom tradicijom i sjedištem u srcu Alpa, traži nove poslovne kontakte i planira proširenje svojih poslovanja u sljedećim oblastima:

• Snabdijevanje pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda
• Metode instalacije bez kopanja
• Umjetno osnježivanje
• Male hidroelektrane
• Sistemi za gašenje požara
• Rudarstvo

Ciljevi:
- Općenito sticanje novih klijenata

Za više informacija molimo da se obratite na:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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