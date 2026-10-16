VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
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3 Podružnice u toj zemlji
Wiener osiguranje - Vienna Insurance Group
Azize Sacirbegovic 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Vienna osiguranje d.d.
Fra Andjela Zvizdovica 1/9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Wiener osiguranje - Vienna Insurance Group a.d.
Kninska 1a
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Glavno sedište
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Austrija
1010 Wien
Austrija
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe