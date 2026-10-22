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voestalpine Böhler Welding CEE GmbH

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voestalpine Böhler Welding (prije Böhler Welding Group) je širom svijeta zastupljena u 28 zemalja sa 40 kćerki firmi. Što direktno što mrežom od preko 1000 odabranih trgovačkih partnera firma servisira kupce u preko 150 zemalja. Sa preko 2200 eksperata frima nudi odgovarajući potrošni material i sveobuhvatno tehničko ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

voestalpine Böhler Welding CEE GmbH
Böhler-Welding-Straße 1
8605 Kapfenberg
Austrija
+4350304264046
welding.austria@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com/welding
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