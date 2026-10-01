PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA: METAL I PLASTIKA
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SARAJEVO
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U zadnoj dekadi oktobra planiramo Privrednu misiju na temu "Prerađivačka industrija: metal i plastika".
Planiran je niz b2b razgovora austrijskih i bh kompanija.
Profili i poslovne želje učesnika
je austrijska firma u oblasti građevinarstva i metaloprerade. Kompanija traži
partnere za proizvodnju čeličnih, aluminijskih i konstrukcija od nehrđajućeg čelika (inoxa) s certifikatom prema EN 1090 EXC 2, a poželjno bi bilo EXC 3. Postoji interes za dugogodišnju saradnju. Projekti kompanije GNB se uglavnom nalaze u Beču i okolini. Trenutno rade na realizaciji stambenog kompleksa od oko 160 stambenih jedinica, gdje isporučuju i montiraju oko 350 dužnih metara stepenišnih ograda od plosnatog čelika uključujući oko 700 dužnih metara rukohvata od nehrđajućeg čelika, oko 1.600 dužnih metara cjevastih ograda, pergole i oko 1.000 m² panela za zaštitu od pogleda. Budući partneri bi trebali raspolagati odgovarajućim kapacitetima i, po mogućnosti, moći izvoditi i montažne radove u Austriji!
je internacionalni proizvođač alata koji stalno traži kvalifikovane dobavljače, od jednostavnih do veoma zahtjevnih komponenti.
Priključni dijelovi / komponente:
- Glodani dijelovi
- Glodano-tokareni dijelovi
- Tokareni dijelovi
- Kružno brušenje
- Kompletne strukture kalupa (kućišta alata)
- Jednostavni do veoma složeni umeci za kalupe
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Veličine komponenti se kreću od malih do veoma velikih dijelova, što možete odlično vidjeti u našoj prezentaciji kompanije.
Prezentacija kompanije: https://presono.haidlmair.at/share/7d9cee30-e954-49f6-8957-508249d77381?email=false
je austrijska kompanija sa proizvodnim pogonom i u Bosni i Hercegovini. Kompanija koristi najmoderniju tehnologiju brizganja plastike za proizvodnju visokokvalitetne i održive ambalaže po najstrožim svjetskim standardima. Njihov asortiman obuhvata prepoznatljive mlinove za začine, inovativne DuoFlapperCap poklopce, te ekološki prihvatljivu ambalažu od recikliranih i bio-baziranih materijala. Takođe, specijalizovani su za farmaceutsku i kozmetičku industriju kroz proizvodnju Securibox® posuda i naprednih dozatora za kreme i pilule.
Kompanija traži direktan kontakt sa krajnjim kupcima kao i trgovačkim kućama. Kompanija je također zainteresovana za nabavu metalnih proizvoda u Bosni i Hercegovini.
je renomirana austrijska porodična firma osnovana 1921. godine sa sjedištem u Klagenfurtu, koja zapošljava oko 1.400 radnika. Specijalizirani su za mašinstvo i proizvodnju kompletnih mašina, modula i visokotehnoloških komponenti prema nacrtima klijenata po takozvanom Build-to-Print modelu.
- Varena postolja („crni čelik“ i „nehrđajući čelik“), količine više kao u izradi prototipa: 1 – 5 kom.
- Tokareni i glodani dijelovi (cca. 200x200x200 mm)
- Centri za tokarenje/glodanje
Firme koje nam se obrate za susret sa Kostwein GmbH molimo da odmah navedu i sljedeäe informacije: mjerna oprema, certifikati, veličine komponenti, mašinski park, itd.
Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
je vodeća svjetska tehnološka kompanija iz Gornje Austrije, koja se ponosi tradicijom dugom više od 85 godina u oblasti proizvodnje specijalnih mašina. Kompanija je širom svijeta aktivna kao specijalista u strateškim poslovnim oblastima tehnologije glodanja, piljenja i šinske tehnologije, kao i tehnologije alata
Kompanija traži dobavljače kako slijedi:
Metalna industrija:
- Zavarene konstrukcije (prema standardu EN ISO 3834)
- Mehanička obrada
- Proizvodnja sklopova (kompletna izrada uključujući montažu, gradnju postrojenja i eventualno inženjering)
- Konstrukcije rezanje laserom i laserski zavarene konstrukcije
Metalna industrija (Šinska vozila / Željeznički program)
- Zavarene konstrukcije za šinska vozila (prema standardu EN 15085)
Industrija plastike
- Obrada plastike
- Proizvodi od plastike
Most Trade GmbH
je trgovačka kompanija koja ima sljedeće potrebe:
Špedicija i logistika Tražimo pouzdanog špediterskog, odnosno logističkog partnera koji već posjeduje iskustvo na bosansk-hercegovačkom tržištu, kao i u prekograničnom prometu robe između Bosne i Hercegovine i EU – posebno Austrije i Njemačke. Naročito relevantna bila bi iskustva s carinjenjem, uvozom/izvozom te redovnim transportima prema DACH regiji.
Proizvodna preduzeća – plastika i drvo U oblasti prerade plastike i drveta tražimo proizvodna preduzeća čiji su proizvodi u osnovi pogodni za distribuciju, odnosno industrijsku dalju upotrebu u DACH regiji. Prednost dajemo upoznavanju preduzeća koja već posjeduju odgovarajuće standarde kvaliteta i certifikate, posebno ISO certifikate, te koja idealno već imaju iskustva s izvozom u EU. Zanimljivi su nam kako proizvođači finalnih proizvoda, tako i preduzeća koja mogu djelovati kao dobavljači, odnosno ugovorni proizvođači za austrijske i njemačke kompanije. Istovremeno, ne želimo se ograničiti isključivo na već etablirane izvoznike. Rado bismo upoznali i bosanska preduzeća u usponu s konkurentnim proizvodima i odgovarajućim proizvodnim kapacitetima koja teže ulasku na DACH tržište. MOST Trade, kao lokalni trgovački partner odnosno veza (interfejs) prema DACH tržištu, može pružiti podršku i zajedno s preduzećima izgraditi odgovarajuće prisustvo na tržištu – na primjer putem B2B kontakata i prodajnih struktura, obraćanjem potencijalnim kupcima ili, u slučaju pogodnih proizvoda, putem online prodaje. U principu, za nas su stoga posebno zanimljiva preduzeća koja su dugoročno zainteresovana za saradnju i za izgradnju, odnosno proširenje svog poslovanja u DACH regiji.
je grupa kompanija iz Uttendorfa u Gornjoj Austriji i Vaš partner za tehnologiju plastike. Pratimo projekte od faze konstrukcije i razvoja proizvoda, preko izrade prototipa i kalupa, pa sve do serijske proizvodnje brizganjem plastike. Naši sektori blisko sarađuju i nude usklađene usluge iz jedne ruke – od pojedinačnih dijelova do velikih serija.
Kompanija je u potrazi za partnerima koji mogu pružiti podršku u proizvodnji tehničkih plastičnih dijelova kao produžena ruka (kooperanti) u procesima brizganja plastike i dubokog vučenja. Također, rt-plast GmbH traži dobavljače od kojih može kupovati štancane, tokarene i glodane metalne dijelove. Pored toga, traže se i dobavljači za naljepnice, odnosno folije za sitoštampu, kao i dobavljači za izradu alata i kalupa za brizganje plastike.
je vodeći svjetski proizvođač inovativnih mašina i automatizovanih sistema za industriju prerade drveta. Sa sjedištem u austrijskom Friesachu, ova porodična kompanija fokusira se na ekološki održivu proizvodnju i visoku preciznost svojih proizvoda.
Kompanija traži nove dobavljače i partnere za sljedeće segmente proizvodnje:
- Sklopovi (Baugruppen)
- Čelične podkonstrukcije (Stahlunterbauten)
- Tokareni i glodani dijelovi (Dreh-/Frästeile)
je proizvođač polugotovih proizvoda od tehničke plastike, s godišnjom proizvodnjom koja premašuje 4.500 tona. S tradicijom koja datira još od 1955. godine, bili smo među prvim kompanijama koje su započele ekstruziju poliamida, a danas nudimo širok asortiman proizvoda:
- ZELLAMID® standardni oblici (šipke, ploče, cijevi) od PA6, PA66, POM, PET materijala.
- ZELLAMID® HPM (PEEK, PEEK GF, PEEK XT, PEEK Medical).
Naša proizvodnja i skladište nalaze se u Austriji, te posebno ističemo da su svi naši polugotovi proizvodi ekstrudirani od visokokvalitetnih, originalnih (virgin) granulata nabavljenih od renomiranih svjetskih proizvođača, a u skladu s najvišim evropskim standardima.
Želimo uspostaviti kontakt sa kompanijama sljedećih profila:
- Distributeri polugotovih metalnih proizvoda (čelik, aluminijum, bronza itd.)
- Kompanije koje nude CNC mašinsku obradu gotovih dijelova (CNC-radionice)
- OEM proizvođači (proizvođači originalne opreme)
- Distributeri industrijskog materijala (plastika, guma itd.)
Mogućnost susreta sa 9 austrijskih preduzeća
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Preduzeća-učesnice
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