Sourcing i poslovne prilike u Bosni i Hercegovini

U zadnoj dekadi oktobra planiramo Privrednu misiju na temu "Prerađivačka industrija: metal i plastika".





Planiran je niz b2b razgovora austrijskih i bh kompanija.





Profili i poslovne želje učesnika





GNB – Baumanagement

je austrijska firma u oblasti građevinarstva i metaloprerade. Kompanija traži

partnere za proizvodnju čeličnih, aluminijskih i konstrukcija od nehrđajućeg čelika (inoxa) s certifikatom prema EN 1090 EXC 2, a poželjno bi bilo EXC 3. Postoji interes za dugogodišnju saradnju. Projekti kompanije GNB se uglavnom nalaze u Beču i okolini. Trenutno rade na realizaciji stambenog kompleksa od oko 160 stambenih jedinica, gdje isporučuju i montiraju oko 350 dužnih metara stepenišnih ograda od plosnatog čelika uključujući oko 700 dužnih metara rukohvata od nehrđajućeg čelika, oko 1.600 dužnih metara cjevastih ograda, pergole i oko 1.000 m² panela za zaštitu od pogleda. Budući partneri bi trebali raspolagati odgovarajućim kapacitetima i, po mogućnosti, moći izvoditi i montažne radove u Austriji!

Haidlmair GmbH

je internacionalni proizvođač alata koji stalno traži kvalifikovane dobavljače, od jednostavnih do veoma zahtjevnih komponenti.

Priključni dijelovi / komponente:

Glodani dijelovi

Glodano-tokareni dijelovi

Tokareni dijelovi

Kružno brušenje

Kompletne strukture kalupa (kućišta alata)

Jednostavni do veoma složeni umeci za kalupe



Veličine komponenti se kreću od malih do veoma velikih dijelova, što možete odlično vidjeti u našoj prezentaciji kompanije.

Prezentacija kompanije: https://presono.haidlmair.at/share/7d9cee30-e954-49f6-8957-508249d77381?email=false

Joma Packaging

je austrijska kompanija sa proizvodnim pogonom i u Bosni i Hercegovini. Kompanija koristi najmoderniju tehnologiju brizganja plastike za proizvodnju visokokvalitetne i održive ambalaže po najstrožim svjetskim standardima. Njihov asortiman obuhvata prepoznatljive mlinove za začine, inovativne DuoFlapperCap poklopce, te ekološki prihvatljivu ambalažu od recikliranih i bio-baziranih materijala. Takođe, specijalizovani su za farmaceutsku i kozmetičku industriju kroz proizvodnju Securibox® posuda i naprednih dozatora za kreme i pilule.

Kompanija traži direktan kontakt sa krajnjim kupcima kao i trgovačkim kućama. Kompanija je također zainteresovana za nabavu metalnih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Kostwein GmbH

je renomirana austrijska porodična firma osnovana 1921. godine sa sjedištem u Klagenfurtu, koja zapošljava oko 1.400 radnika. Specijalizirani su za mašinstvo i proizvodnju kompletnih mašina, modula i visokotehnoloških komponenti prema nacrtima klijenata po takozvanom Build-to-Print modelu.

Varena postolja („crni čelik“ i „nehrđajući čelik“), količine više kao u izradi prototipa: 1 – 5 kom.

Tokareni i glodani dijelovi (cca. 200x200x200 mm)

Centri za tokarenje/glodanje

Firme koje nam se obrate za susret sa Kostwein GmbH molimo da odmah navedu i sljedeäe informacije: mjerna oprema, certifikati, veličine komponenti, mašinski park, itd.





Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.

je vodeća svjetska tehnološka kompanija iz Gornje Austrije, koja se ponosi tradicijom dugom više od 85 godina u oblasti proizvodnje specijalnih mašina. Kompanija je širom svijeta aktivna kao specijalista u strateškim poslovnim oblastima tehnologije glodanja, piljenja i šinske tehnologije, kao i tehnologije alata

Kompanija traži dobavljače kako slijedi:

Metalna industrija:

Zavarene konstrukcije (prema standardu EN ISO 3834)

Mehanička obrada

Proizvodnja sklopova (kompletna izrada uključujući montažu, gradnju postrojenja i eventualno inženjering)

Konstrukcije rezanje laserom i laserski zavarene konstrukcije

Metalna industrija (Šinska vozila / Željeznički program)

Zavarene konstrukcije za šinska vozila (prema standardu EN 15085)

Industrija plastike

Obrada plastike

Proizvodi od plastike

Most Trade GmbH

je trgovačka kompanija koja ima sljedeće potrebe:

Špedicija i logistika Tražimo pouzdanog špediterskog, odnosno logističkog partnera koji već posjeduje iskustvo na bosansk-hercegovačkom tržištu, kao i u prekograničnom prometu robe između Bosne i Hercegovine i EU – posebno Austrije i Njemačke. Naročito relevantna bila bi iskustva s carinjenjem, uvozom/izvozom te redovnim transportima prema DACH regiji.

Proizvodna preduzeća – plastika i drvo U oblasti prerade plastike i drveta tražimo proizvodna preduzeća čiji su proizvodi u osnovi pogodni za distribuciju, odnosno industrijsku dalju upotrebu u DACH regiji. Prednost dajemo upoznavanju preduzeća koja već posjeduju odgovarajuće standarde kvaliteta i certifikate, posebno ISO certifikate, te koja idealno već imaju iskustva s izvozom u EU. Zanimljivi su nam kako proizvođači finalnih proizvoda, tako i preduzeća koja mogu djelovati kao dobavljači, odnosno ugovorni proizvođači za austrijske i njemačke kompanije. Istovremeno, ne želimo se ograničiti isključivo na već etablirane izvoznike. Rado bismo upoznali i bosanska preduzeća u usponu s konkurentnim proizvodima i odgovarajućim proizvodnim kapacitetima koja teže ulasku na DACH tržište. MOST Trade, kao lokalni trgovački partner odnosno veza (interfejs) prema DACH tržištu, može pružiti podršku i zajedno s preduzećima izgraditi odgovarajuće prisustvo na tržištu – na primjer putem B2B kontakata i prodajnih struktura, obraćanjem potencijalnim kupcima ili, u slučaju pogodnih proizvoda, putem online prodaje. U principu, za nas su stoga posebno zanimljiva preduzeća koja su dugoročno zainteresovana za saradnju i za izgradnju, odnosno proširenje svog poslovanja u DACH regiji.





rt-group GmbH

je grupa kompanija iz Uttendorfa u Gornjoj Austriji i Vaš partner za tehnologiju plastike. Pratimo projekte od faze konstrukcije i razvoja proizvoda, preko izrade prototipa i kalupa, pa sve do serijske proizvodnje brizganjem plastike. Naši sektori blisko sarađuju i nude usklađene usluge iz jedne ruke – od pojedinačnih dijelova do velikih serija.

Kompanija je u potrazi za partnerima koji mogu pružiti podršku u proizvodnji tehničkih plastičnih dijelova kao produžena ruka (kooperanti) u procesima brizganja plastike i dubokog vučenja. Također, rt-plast GmbH traži dobavljače od kojih može kupovati štancane, tokarene i glodane metalne dijelove. Pored toga, traže se i dobavljači za naljepnice, odnosno folije za sitoštampu, kao i dobavljači za izradu alata i kalupa za brizganje plastike.





Springer Maschinenfabrik GmbH

je vodeći svjetski proizvođač inovativnih mašina i automatizovanih sistema za industriju prerade drveta. Sa sjedištem u austrijskom Friesachu, ova porodična kompanija fokusira se na ekološki održivu proizvodnju i visoku preciznost svojih proizvoda.

Kompanija traži nove dobavljače i partnere za sljedeće segmente proizvodnje:

Sklopovi (Baugruppen)

Čelične podkonstrukcije (Stahlunterbauten)

Tokareni i glodani dijelovi (Dreh-/Frästeile)





Zell Materials GmbH

je proizvođač polugotovih proizvoda od tehničke plastike, s godišnjom proizvodnjom koja premašuje 4.500 tona. S tradicijom koja datira još od 1955. godine, bili smo među prvim kompanijama koje su započele ekstruziju poliamida, a danas nudimo širok asortiman proizvoda:

ZELLAMID® standardni oblici (šipke, ploče, cijevi) od PA6, PA66, POM, PET materijala.

(šipke, ploče, cijevi) od PA6, PA66, POM, PET materijala. ZELLAMID® HPM (PEEK, PEEK GF, PEEK XT, PEEK Medical).

Naša proizvodnja i skladište nalaze se u Austriji, te posebno ističemo da su svi naši polugotovi proizvodi ekstrudirani od visokokvalitetnih, originalnih (virgin) granulata nabavljenih od renomiranih svjetskih proizvođača, a u skladu s najvišim evropskim standardima.

Želimo uspostaviti kontakt sa kompanijama sljedećih profila:

Distributeri polugotovih metalnih proizvoda (čelik, aluminijum, bronza itd.)

Kompanije koje nude CNC mašinsku obradu gotovih dijelova (CNC-radionice)

OEM proizvođači (proizvođači originalne opreme)

Distributeri industrijskog materijala (plastika, guma itd.)



