Privredna misija "Građevinarstvo i infrastruktura"
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Sarajevo
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Od 20.-22. aprila 2027 planiramo u Sarajevu b2b event na temu "Građevinarstvo i infrastruktura"
Tom prilikom očekujemo dolazak austrijskih kompanije iz sljedećih sektora:
- energetska efikasnost
- zelena gradnja
- instalacije tehničkih sistea objekta
- unutrašnji radovi
- građevinski materijali
- saobraćajna infrastruktura
- niskogradnja
- visokogradnja
- energetika
- komunalna privreda
Više informacija o samom događaju, kao i učesnicima biti će uskoro dostupne na ovoj stranici