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Događaji pružaju priliku za sastanak sa austrijskim preduzećima

Privredna misija "Građevinarstvo i infrastruktura"

  • Sarajevo
Od 20.-22. aprila 2027 planiramo b2b event na temu " Građevinarstvo i infrastruktura"

Od 20.-22. aprila 2027 planiramo u Sarajevu b2b event na temu "Građevinarstvo i infrastruktura"


Tom prilikom očekujemo dolazak austrijskih kompanije iz sljedećih sektora: 


- energetska efikasnost

- zelena gradnja

- instalacije tehničkih sistea objekta

- unutrašnji radovi

- građevinski materijali

- saobraćajna infrastruktura

- niskogradnja

- visokogradnja

- energetika

- komunalna privreda


Više informacija o samom događaju, kao i učesnicima biti će uskoro dostupne na ovoj stranici