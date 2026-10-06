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Sarajevo Film Festival 2026 – Industry Breakfast hosted by ADVANTAGE AUSTRIA

Treću godinu zaredom, u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom, u okviru CineLink Industry Days organizovali smo Industry Breakfast hosted by ADVANTAGE AUSTRIA.
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I ove godine naš Austrian Business Circle održan je kao Industry Breakfast u okviru zvaničnog festivalskog programa. Skoro 200 međunarodnih filmskih profesionalaca iskoristilo je ovu priliku za umrežavanje i razmjenu ideja. Učesnici iz Austrije, zemlje domaćina Bosne i Hercegovine, kao i brojni međunarodni predstavnici filmske industrije iz cijelog svijeta, uspostavili su nove kontakte i dogovorili potencijalne saradnje u prijatnom ambijentu Festival Garden-a.

Austrija je i na ovogodišnjem, 32. Sarajevo Film Festivalu, bila snažno zastupljena – više od 20 predstavnika iz austrijske filmske industrije doputovalo je na festival. U okviru festivalskog programa prikazano je nekoliko austrijskih filmova, dok su na CineLink Industry Days austrijsko znanje, iskustvo i inovacije ponovo bili u samom fokusu industrijskih susreta.

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