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 Austrija osvojila 10 medalja na WorldSkillsu 2026

Tokom četiri dana mladi stručnjaci iz cijelog svijeta pokazali su svoje vještine na takmičenju WorldSkills u Šangaju. Tim Austrije osvojio je 10 medalja i 20 medaljona za izvrsnost.
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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Svjetsko prvenstvo vještina (WorldSkills) održava se svake dvije godine. Na takmičenju WorldSkills mladi kvalifikovani radnici iz cijelog svijeta pokazuju vještine koje su savladali. U više od 60 disciplina primjenjuju svoje znanje i vještine u praksi i provode četiri dana radeći na ispitnim zadacima i projektima iz svojih oblasti. Ove godine, 48. Svjetsko prvenstvo vještina održano je u Šangaju, u Kini.

Tim Austrije je ove godine briljirao, osvojivši 10 medalja: 4 srebrne i 6 bronzanih. Nažalost, ovaj put nisu dostigli zlato. Izvanredni rezultati (osvajanje najmanje 700 od 800 bodova) koji, nažalost, nisu bili dovoljni za mjesto na postolju također osvajaju priznanje: Medaljon za izvrsnost. Dvadeset ovih "Medalja za izvrsnost" pripalo je Austriji.

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Konkurencija je žestoka i, baš kao i u sportu, na kraju mala doza sreće čini veliku razliku. Kina predvodi i ovogodišnje nacionalne rang-liste. Austrija je rangirana na 7. mjestu na međunarodnom nivou i 3. u Evropi, iza Švicarske i Francuske. Obzirom na učešće od oko 1.400 takmičara iz 80 zemalja, ovo je fantastičan rezultat na koji tim Austrije može biti ponosan. S posvećenošću i strašću, ovaj mladi stručni kadar iz Austrije pokazao je svoje vještine na najvećoj svjetskoj pozornici i sjajno su predstavili Austriju kao centar stručnog obrazovanja.

ADVANTAGE AUSTRIA čestita austrijskom timu, a posebno dobitnicima nagrada na njihovom uspjehu!

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Sljedeće Svjetsko takmičenje vještina (WorldSkills) održat će se u gradu Aichi u Japanu 2028. godine.

Prije toga se 2027. godine ide na Evropsko takmičenje vještina (EuroSkills) u njemački Düsseldorf.

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