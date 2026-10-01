 Austrija osvojila 10 medalja na WorldSkillsu 2026

Svjetsko prvenstvo vještina (WorldSkills) održava se svake dvije godine. Na takmičenju WorldSkills mladi kvalifikovani radnici iz cijelog svijeta pokazuju vještine koje su savladali. U više od 60 disciplina primjenjuju svoje znanje i vještine u praksi i provode četiri dana radeći na ispitnim zadacima i projektima iz svojih oblasti. Ove godine, 48. Svjetsko prvenstvo vještina održano je u Šangaju, u Kini.



Tim Austrije je ove godine briljirao, osvojivši 10 medalja: 4 srebrne i 6 bronzanih. Nažalost, ovaj put nisu dostigli zlato. Izvanredni rezultati (osvajanje najmanje 700 od 800 bodova) koji, nažalost, nisu bili dovoljni za mjesto na postolju također osvajaju priznanje: Medaljon za izvrsnost. Dvadeset ovih "Medalja za izvrsnost" pripalo je Austriji.



© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Konkurencija je žestoka i, baš kao i u sportu, na kraju mala doza sreće čini veliku razliku. Kina predvodi i ovogodišnje nacionalne rang-liste. Austrija je rangirana na 7. mjestu na međunarodnom nivou i 3. u Evropi, iza Švicarske i Francuske. Obzirom na učešće od oko 1.400 takmičara iz 80 zemalja, ovo je fantastičan rezultat na koji tim Austrije može biti ponosan. S posvećenošću i strašću, ovaj mladi stručni kadar iz Austrije pokazao je svoje vještine na najvećoj svjetskoj pozornici i sjajno su predstavili Austriju kao centar stručnog obrazovanja.



ADVANTAGE AUSTRIA čestita austrijskom timu, a posebno dobitnicima nagrada na njihovom uspjehu!





© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Sljedeće Svjetsko takmičenje vještina (WorldSkills) održat će se u gradu Aichi u Japanu 2028. godine.



Prije toga se 2027. godine ide na Evropsko takmičenje vještina (EuroSkills) u njemački Düsseldorf.

