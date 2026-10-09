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Acredia Versicherung AG

Informații despre
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Cota de piață de 55% și o expunere totală de 29,9 miliarde de euro: ACREDIA este compania de asigurări de credit aflată pe primul loc în Austria, ea protejând creanțele interne și externe. Urmărește riscurile pentru asiguratii săi și intervine, atunci când un client nu poate plăti.

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