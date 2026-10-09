Acredia Versicherung AG
Informații despre
Cota de piață de 55% și o expunere totală de 29,9 miliarde de euro: ACREDIA este compania de asigurări de credit aflată pe primul loc în Austria, ea protejând creanțele interne și externe. Urmărește riscurile pentru asiguratii săi și intervine, atunci când un client nu poate plăti.
Cota de piață de 55% și o expunere totală de 29,9 miliarde de euro: ACREDIA este compania de asigurări de credit aflată pe primul loc în Austria, ea protejând creanțele interne și externe. Urmărește riscurile pentru asiguratii săi și intervine, atunci când un client nu poate plăti.
Cifra de afaceri a Grupului ...
Cum să luați legăturaÎnapoi Următorul
Cum să luați legătura
Sediul central
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Austria
1030 Wien
Austria
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Austria
4020 Linz
Austria
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Austria
6020 Innsbruck
Austria