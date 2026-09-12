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ATM Recyclingsystems GmbH

Informații despre
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ATM reprezintă Arnold Technologie für Metallrecycling, bazat pe o experiență de peste 80 de ani și este o companie lider a ASCO Group International. Compania dezvoltă, planifică, produce și întreține sisteme de reciclare a metalelor pentru prelucrarea materiilor prime secundare la nivel mondial.

Compania cu sediul în ...

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Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Austria
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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