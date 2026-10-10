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Binder + Co AG

Informații despre
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Binder + Co este specialist de succes la nivel internațional pentru mașini și sisteme complete de reducere a dimensiunii, cernere, procesare umedă și termică, sortare, ambalare și paletizare a tuturor tipurilor de mărfuri în vrac.

Compania din Gleisdorf, Stiria, este liderul pieței mondiale în reciclarea sticlei și ...

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Cum să luați legătura

Sediul central

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austria
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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