Binderholz GmbH
Informații despre
Compania de gatere Binderholz este un furnizor complet de produse din lemn masiv și de soluții inovatoare de construcții.
Compania de gatere Binderholz este un furnizor complet de produse din lemn masiv și de soluții inovatoare de construcții.
Gama de produse din lemn masiv se extinde de la cherestea, cherestea profilată, panouri din lemn masiv lipite monostrat și multistrat, cherestea laminată lipită și până la binderholz CLT BBS. ...
Cum să luați legăturaÎnapoi Următorul
Cum să luați legătura
Sediul central
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Austria
6263 Fügen
Austria
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Austria
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Austria