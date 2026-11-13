română
Seitennavigation
Inhalt

H+H SYSTEM GmbH

Informații despre
logo

H+H SYSTEM organizează medicamente, ustensile de laborator și componente mici, astfel încât să existe o evidență și să se economisească spațiul. Compartimentările flexibile pot fi deplasate simplu și rapid și se adaptează necesarului de spațiu spre deosebire de sistemele fixe și rigide tradiționale.

H+H oferă sertare ...

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Austria
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
vCard