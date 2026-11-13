H+H SYSTEM GmbH
Informații despre
H+H SYSTEM organizează medicamente, ustensile de laborator și componente mici, astfel încât să existe o evidență și să se economisească spațiul. Compartimentările flexibile pot fi deplasate simplu și rapid și se adaptează necesarului de spațiu spre deosebire de sistemele fixe și rigide tradiționale.
H+H SYSTEM organizează medicamente, ustensile de laborator și componente mici, astfel încât să existe o evidență și să se economisească spațiul. Compartimentările flexibile pot fi deplasate simplu și rapid și se adaptează necesarului de spațiu spre deosebire de sistemele fixe și rigide tradiționale.
H+H oferă sertare ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Austria
5350 Strobl
Austria