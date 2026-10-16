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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Informații despre
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Trecut și prezent, artă și desfătare - trăiți experiența flerului deosebit al acestui hotel de prim rang situat în inima Vienei. Hotelul Ambassador încărcat cu tradiție este situat în centrul istoric al orașului, între Stephansplatz și Opera de stat și reprezintă punctul ideal de pornire pentru vizitatorii Vienei. ...

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Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austria
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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