Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Informații despre
Trecut și prezent, artă și desfătare - trăiți experiența flerului deosebit al acestui hotel de prim rang situat în inima Vienei. Hotelul Ambassador încărcat cu tradiție este situat în centrul istoric al orașului, între Stephansplatz și Opera de stat și reprezintă punctul ideal de pornire pentru vizitatorii Vienei. ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria