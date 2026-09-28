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Austria in Republica Moldava
Austria in Republica Moldava
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Inhalt
Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Informații despre
Domeniul industriei
Metale / Prelucrarea metalelor
Industria chimică / Materiale plastice
Construcția de echipamente / Smart Factory
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
Austria
+4334652513
office@koerner.at
https://kvk-koerner.com
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Alegeți domeniul industriei
Construcții / Infrastructură
Imobiliare / Management Real Estate
Tehnologia construcțiilor / Amenajări interioare
Arhitectură
Infrastructura de transport / Construcții subterane
Construcții supraterane / Materiale de Construcții
Tehnologie urbană
Eficiență energetică / Construcții ecologice
Industria creativă
Arhitectură
Mobilă / Interioare
Publishing / Media / Advertising
Muzica / Film / Divertisment
Modă
Artă / Cultură
Design
Energie / Sustenabilitate / Resurse naturale
Energie regenerabilă
Tehnologia mediului înconjurător
Agricultură
Sectorul forestier / Industria lemnului
Industria energetică
Exploatări miniere
Eficiență energetică / Construcții ecologice
Alimente / Retail / Bunuri de consum
Generația de argint
Vin / Bere / Băuturi alcoolice
Alimente bio
Alimente / Băuturi răcoritoare
Sport / Timp liber
Industrie / Construcții de mașini / Materiale
Electrice / Electronice / Mecatronică
Construcția de echipamente / Smart Factory
Industria chimică / Materiale plastice
Hârtie / Ambalaje
Materiale noi / Structuri compozite
Metale / Prelucrarea metalelor
Mobilitate
Industria Automobilistică
Industria maritimă
Transport pe calea ferată/Infrastructura căilor ferate
Industria aerospațială / Apărare
Logistică
Export de servicii
Bănci/Asigurări
Inginerie
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Tehnologie
Telecomunicații
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Software & IT
Industria aerospațială / Apărare
Tehnologie urbană
Materiale noi / Structuri compozite
Sănătate
Generația de argint
Life Science & Industria farmaceutică
Sistemul și infrastructura sănătății
Tehnică medicală & Echipamente de laborator