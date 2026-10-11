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Münzer Bioindustrie GmbH

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Gama de servicii oferite de Münzer Bioindustrie GmbH include eliminarea deșeurilor lichide, colectarea și reciclarea uleiurilor de gătit uzate.

Compania caută: Parteneri

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Cum să luați legătura

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Despre companie

Profilul companiei

Münzer Bioindustrie GmbH este un grup diversificat, administrat de proprietari, cu sediul în Austria. Serviciile sale includ eliminarea deșeurilor lichide, colectarea și prelucrarea uleiurilor de gătit uzate pentru producția de biodiesel, curățarea instalațiilor industriale și reciclarea cablurilor uzate și a deșeurilor electronice. Fondată în 1991, compania de familie este unul dintre cei mai mari colectori și comercianți de uleiuri de gătit uzate din Europa. În portul petrolier Lobau din Viena Münzer operează cea mai mare instalație internă de producție de biodiesel. Obiectivul principal al companiei este decarbonizarea sectorului transporturilor și al căilor de trafic. Peste 800 de angajați și de angajate de pe trei continente au generat o cifră de afaceri de peste 360 ​​de milioane de euro în anul financiar 2024/25.

Persoane
© Münzer Bioindustrie GmbH
Persoane
© Münzer Bioindustrie GmbH
Oportunități de afaceri

Oportunități de afaceri

De la deșeuri la energie

Münzer se află în permanență în căutarea unor noi parteneri și colaborări pentru colectarea uleiului de gătit uzat. În calitate de companie, care operează în sectorul economiei circulare, Münzer procesează uleiul de gătit uzat în biodiesel sustenabil, contribuind astfel la decarbonizarea sectorului transporturilor.
În plus, Münzer este întotdeauna interesată de noi colaborări în domeniul materiilor prime avansate. Münzer salută discuțiile cu companii, care colectează și furnizează deșeuri și materii prime adecvate.

Incinta companiei
© Münzer Bioindustrie GmbH