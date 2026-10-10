Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Informații despre
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) este agenția oficială de credit de export (ECA) a Austriei și sprijină exportatorii austrieci și clienții străini ai acestora.
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) este agenția oficială de credit de export (ECA) a Austriei și sprijină exportatorii austrieci și clienții străini ai acestora.
OeKB oferă finanțare pe termen lung, cu rate de dobândă foarte atractive pentru achiziționarea de bunuri de capital din Austria. ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria