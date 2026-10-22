© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

Compania austriacă de familie Plasser & Theurer a modelează de peste 70 de ani standarde în construcția căilor ferate. Pionierul construcțiilor de căi ferate a livrat deja 17.800 de mașini în 110 țări.

Gama de mașini acoperă aproape toate procesele de lucru, care sunt necesare pentru întreținerea, construcția nouă și transformarea căilor ferate.

În serviciul global, împreună cu 22 de companii partenere, se asigură ca produsele să aibă un ciclu de viață, care să dureze decenii. Operarea simplă datorită inteligenței artificiale, soluțiile end-to-end și sistemele de acționare ecologice caracterizează noile oferte.

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