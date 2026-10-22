română
Seitennavigation
Inhalt

Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

Informații despre
logo

Compania austriacă de familie Plasser & Theurer a modelează de peste 70 de ani standarde în construcția căilor ferate. Pionierul construcțiilor de căi ferate a livrat deja 17.800 de mașini în 110 țări.

Compania caută: Clienti

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

Despre companie

Profilul companiei

Compania austriacă de familie Plasser & Theurer a modelează de peste 70 de ani standarde în construcția căilor ferate. Pionierul construcțiilor de căi ferate a livrat deja 17.800 de mașini în 110 țări.

Gama de mașini acoperă aproape toate procesele de lucru, care sunt necesare pentru întreținerea, construcția nouă și transformarea căilor ferate.
În serviciul global, împreună cu 22 de companii partenere, se asigură ca produsele să aibă un ciclu de viață, care să dureze decenii. Operarea simplă datorită inteligenței artificiale, soluțiile end-to-end și sistemele de acționare ecologice caracterizează noile oferte.

Imagine produs
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Imagine produs
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Oportunități de afaceri

Oportunități de afaceri

Export de mașini de construcții căi ferate

Plasser & Theurer oferă mașini și sisteme de mașini pentru următoarele lucrări de construcție și de întreținere a căilor ferate:

• presare
• distribuția și nivelarea balastului
• stabilizare si compactare
• curățarea patului
• îmbunătățirea nivelului
• logistica materialelor
• înlocuirea căii și reconstrucția căii
• înlocuirea macazurilor și remontarea macazurilor
• prelucrare mobilă a șinei
• lucrări de măsurare
• construcția catenarelor
• întreținerea suprastructurii căii cu mașini cu motor
• sarcini speciale

Imagine produs
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.