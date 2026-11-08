Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems oferă un sistem de prefabricate extrem de profitabil, care se amortizează într-un timp foarte scurt. Elementele de perete de înaltă calitate pot fi produse eficient și economic din cărămidă, cărămidă nisip-var, beton celular, bloc de beton și din alte materiale minerale de construcție.
Compania caută: Clienti
Cum să luați legătura
Sediul central
4600 Wels
Austria
Profilul companiei
Redblocsystems oferă un sistem de prefabricate extrem de profitabil, care se amortizează într-un timp foarte scurt. Elementele de perete de înaltă calitate pot fi produse eficient și economic din cărămidă, cărămidă nisip-var, beton celular, bloc de beton și din alte materiale minerale de construcție.
Avantaje:
- tehnologie pentru prefabricate, care și-a dovedit eficiența
- realizare „just-in-time“
- nivel înalt de calitate și precizie
- forme exacte (pante de acoperiș, ferestre etc.)
- durate scurte de construcție
- costuri calculabile
- adecvat pentru toate tipurile de clădiri
Redblocsystems combină avantajele excelente ale construcției solide în ceea ce privește calitatea vieții, durabilitatea, izolarea termică și fonică cu eficiența sporită a construcției prefabricate.
Oportunități de afaceri
VIITORUL ÎN CONSTRUCȚII. EFICIENT ȘI TOTAL AUTOMATIZAT.
Redblocsystems oferă instalații la cheie, complet automatizate și semi-automate pentru prefabricarea elementelor de perete. Piesele finite sunt realizate pe măsură. Toate formele speciale, cum ar fi tavanele înclinate, canalele de instalare, deschiderile pentru ferestre și uși, sunt fabricate complet automat.
Redblocsystems deține autorizațiile de construire necesare și își oferă know-how-ul în sfera de acordare a licențelor. Redblocsystems este soluția de viitor pentru deficitul de muncitori calificați și crește productivitatea pe șantier.
Grupul țintă sunt producătorii de materiale de construcții și companiile de construcții.