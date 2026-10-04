română
Seitennavigation
Inhalt

SANLAS Holding GmbH

Informații despre
logo

Sanlas Holding GmbH este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale din Austria și operează 12 unități medicale și 2 hoteluri.

Sanlas Holding GmbH oferă pacienților săi internaționali îngrijiri complete înainte, în timpul și după șederea lor în Austria (cerere de viză, traducere etc.).

Gama de ...

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austria
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
vCard