SANLAS Holding GmbH
Informații despre
Sanlas Holding GmbH este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale din Austria și operează 12 unități medicale și 2 hoteluri.
Sanlas Holding GmbH este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale din Austria și operează 12 unități medicale și 2 hoteluri.
Sanlas Holding GmbH oferă pacienților săi internaționali îngrijiri complete înainte, în timpul și după șederea lor în Austria (cerere de viză, traducere etc.).
Gama de ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria