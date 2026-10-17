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"Snowsports GmbH"

Informații despre
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy este specializată în formarea și perfecționarea instructorilor de schi și snowboard, dezvoltarea de proiecte de sporturi de iarnă și consultanță în turismul sportiv de iarnă.

Compania caută: Clienti

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Austria
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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Despre companie

Profilul companiei

Snowsports GmbH – Snowsports Academy este o companie austriacă inovatoare, care s-a specializat în formarea și dezvoltarea profesională a instructorilor de schi și snowboard, dezvoltarea de proiecte internaționale de sporturi de iarnă cât și în consultanță profesională în turismul sportiv de iarnă.
Domeniile cheie:
• formarea instructorilor austrieci de schi și snowboard în limba germană și engleză
• consultanță și dezvoltare de proiecte pentru promovarea sporturilor de iarnă
• concepte alternative pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă în zonele urbane
• cursuri de formare în Austria sau la locația internațională a partenerului de proiect

În calitate de partener cu 50 de ani de experiență în industria sporturilor de iarnă, calitatea și pasiunea sunt prioritățile noastre principale în colaborările noastre cu partenerii de proiect.

Persoane
Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
Imagine simbol
© Snowsports Academy
Oportunități de afaceri

Oportunități de afaceri

Proiecte de sporturi de iarnă în turism

Clienți și parteneri beneficiază de vasta experiență internațională a echipei de management și a personalului Snowsports Academy în construirea și dezvoltarea diverselor sectoare ale afacerilor cu sporturi de iarnă.
B2B:
• cursuri de formare pentru instructori de schi în Austria sau la locația internațională a partenerului de proiect
• cursuri de formare pentru instructori de snowboard în Austria sau la locația internațională a partenerului de proiect
• concepte de management și marketing pentru afaceri
• dezvoltarea turismului în sporturile de iarnă

B2C:
Participanți la cursuri de formare și training pentru instructori de schi și snowboard

Persoane
© Snowsports Academy