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Syncraft GmbH

Informații despre
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În calitate de companie austriacă de înaltă tehnologie cu sediul în Tirol, SYNCRAFT construiește și realizează de peste 10 ani centrale electrice în întreaga lume, care generează electricitate, căldură și carbon regenerabil din lemnul forestier rezidual.

Centrală electrică pe lemn cu efect pozitiv pentru ...

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Austria
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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