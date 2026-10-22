Tiroler Rohre GmbH (TRM) dezvoltă, produce și comercializează sisteme de țevi și piloți de înaltă calitate din fontă ductilă pentru transportul apei și pentru lucrări geotehnice.

Produsele sunt de înaltă performanță, durabile și robuste. Se disting în special prin avantajele lor ecologice și economice excepționale. Datorită proprietăților fontei ductile și expertizei în domeniile de aplicare ale acestor produse, Tiroler Rohre GmbH este capabilă să facă față chiar și celor mai extreme provocări.

Domeniile de aplicare ale sistemelor de conducte ductile sunt diverse:

• alimentare cu apă potabilă

• evacuare a apelor uzate

• conducte de turbine

• sisteme de fabricare a zăpezii artificiale

• conducte de apă pentru stingerea incendiilor

• metode de instalare fără șanțuri