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Tiroler Rohre GmbH

Informații despre
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Tiroler Rohre GmbH (TRM) dezvoltă, produce și comercializează sisteme de țevi și piloți de înaltă calitate din fontă ductilă pentru transportul apei și pentru lucrări geotehnice.

Compania caută: Clienti

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Austria
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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Despre companie

Profilul companiei

Tiroler Rohre GmbH (TRM) dezvoltă, produce și comercializează sisteme de țevi și piloți de înaltă calitate din fontă ductilă pentru transportul apei și pentru lucrări geotehnice.

Produsele sunt de înaltă performanță, durabile și robuste. Se disting în special prin avantajele lor ecologice și economice excepționale. Datorită proprietăților fontei ductile și expertizei în domeniile de aplicare ale acestor produse, Tiroler Rohre GmbH este capabilă să facă față chiar și celor mai extreme provocări.

Domeniile de aplicare ale sistemelor de conducte ductile sunt diverse:

• alimentare cu apă potabilă
• evacuare a apelor uzate
• conducte de turbine
• sisteme de fabricare a zăpezii artificiale
• conducte de apă pentru stingerea incendiilor
• metode de instalare fără șanțuri

Oportunități de afaceri

Oportunități de afaceri

Conducte și sisteme de conducte de apă de înaltă calitate, fabricate din fontă ductilă

Tiroler Rohre GmbH, o companie cu o vastă tradiție din inima Alpilor, caută noi contacte de afaceri și planifică extinderea afacerii în următoarele domenii:

• alimentare cu apă potabilă și evacuare a apelor uzate
• metode de instalare fără săpături
• producție de zăpadă artificială
• centrale hidroelectrice mici
• sisteme de stingere a incendiilor
• minerit

Obiective:
- achiziționare generală de noi clienți

Pentru informații suplimentare vă rugă să vă adresați la:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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