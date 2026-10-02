Austria, o locație atractivă pentru sediile centrale ale firmelor internaționale

Grupul tehnologic japonez Canon își extinde structura organizațională în Europa. Noua regiune cuprinde 26 de țări din Europa Centrală și de Est, Asia Centrală, Caucaz și zona Mediteranei de Est. Operațiunile vor fi coordonate de la Viena.

Canon nu este în niciun caz, singura companie internațională care recunoaște avantajele capitalei austriece: o locație centrală, conectivitate internațională, stabilitate economică și acces facil la piețele din Europa Centrală și de Est – toate acestea cântăresc în favoarea companiei. Totodată, calitatea ridicată a vieții, costul echilibrat al traiului, atmosfera internațională și siguranța reprezintă puncte forte din perspectiva angajaților.

Conform unui studiu realizat de Universitatea de Economie și Afaceri din Viena (Vienna University of Economics and Business) peste un sfert din toate sediile centrale ale companiilor din Austria aparțin unor firme ale căror societăți-mamă își au sediul în afara granițelor acestei țării. Studiul a analizat peste 450 de sedii centrale internaționale, dintre care mai bine de 40% sunt situate la Viena. Printre societățile-mamă se numără nume importante precum Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens și BMW Group – toate având încredere în acest centru dinamic situat în inima Europei.

Pentru companiile din țări vecine precum Germania sau Elveția, stabilirea unui sediu central în Austria oferă avantaje deosebite datorită proximității geografice; aceste state ocupă primele două locuri în topul celor mai importante zece țări de origine ale companiilor-mamă străine. Totuși, stabilirea unui sediu în Austria este benefică nu doar companiilor europene: SUA ocupă locul al treilea, iar Japonia se situează pe locul al șaptelea. 17% dintre sediile incluse în acest clasament aparțin unor companii de pe piețe non-europene. Acest lucru subliniază atractivitatea strategică generală a amplasării unui centru operațional principal în Austria.

Fie că este vorba despre o fuziune la nivel regional, gestionarea unei unități de afaceri crearea unui centru de cooperare transfrontalieră sau inițiative similare, Austria reprezintă o locație excelentă pentru afacerile internaționale.