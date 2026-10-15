Prvi nevidljivi slušni implantat dolazi iz Austrije 

Historija austrijske kompanije za medicinske tehnologije počinje prije više od 50 godina na Tehničkom univerzitetu u Beču. Od tada je MED-EL razvio i tehnološki unaprijedio revolucionarne inovacije – i time poboljšao život i iskustva mnogih osoba sa oštećenjem sluha. Sada je predstavljen prvi i jedini na svijetu, potpuno nevidljivi kohlearni implantat kojem su sve komponente u cjelosti smještene ispod kože.

Kod blagih do umjerenih oštećenja sluha koriste se klasični slušni aparati. Oni pojačavaju zvuk i zato se zvuci čuju glasnije. Kod težih oblika gubitka sluha to nije dovoljno. Tada se primjenjuju kohlearni implantati. Oni zaobilaze oštećene dijelove unutrašnjeg uha i direktno stimuliraju slušni nerv: uređaj registrira zvuk i proslijeđuje ga implantatu. Implantat električnim signalima stimulira pužnicu (kohlea). Slušni nerv prenosi te signale do mozga gdje se oni obrađuju i doživljavaju kao zvuci.



Ingeborg i Erwin Hochmair, osnivači austrijske porodične firme MED-EL, započeli su 1975. godine razvoj kohlearnih implantata. Prvi je hirurški ugrađen 1977. godine i smatra se pretečom današnjih modernih implantata. Vizija o stvaranju implantata koji je spolja potpuno nevidljiv rano je postavljena kao cilj. Istraživači su bili uvjereni da takva opcija ne samo da bi bila estetski privlačnija, već bi prije svega imala i pozitivne psihološke efekte. Međutim, dugo nisu postojale odgovarajuće baterije ili mikrofoni. Kada se mikrofon nalazi ispod kože, zvuk se promijeni. Najveći izazov je bilo napraviti mikrofon koji može da se prilagodi tome.



Nakon ukupno 15 godina istraživanja i razvoja, MED-EL je sada sa ponosom predstavio prvi kohlearni implantat koji je u potpunosti smješten ispod kože. Oko 40 pacijenata širom sveta već ga koristi, a nedavno je prvi put operativno ugrađen izvan okvira jedne studije. Za osobe sa oštećenjem sluha novi implantat predstavlja još jedan korak ka autonomiji, slobodi i radosti življenja, jer se proizvod može nositi i noću ili pod vodom, a tokom punjenja baterije ostaje potpuno funkcionalan.



MED-EL je ove godine dobio i nagradu TRIGOS, austrijsko priznanje za odgovorno poslovanje. Nagrađen je međunarodni angažman ove kompanije koja sprovodi projekte u zemljama u razvoju i ekonomijama u usponu. Riječ je o sveobuhvatnom pristupu jačanju sistema zdravstvene zaštite sluha. Fokus je na obuci, ranoj dijagnostici i lako dostupnom prenošenju znanja. Na taj način se cilj kompanije MED-EL – prevazilaženje komunikacijskih barijera i omogućavanje boljeg kvaliteta života pacijenata – ostvaruje i na međunarodnom nivou.

