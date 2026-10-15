Saobraćajni propisi i saobraćajni znaci u Austriji su u načelu isti kao u svim ostalim evropskim zemljama. U Austriji je na svim autoputevima i magistralnim putevima obavezno plaćanje Putarine .
Propisi za motorna vozila
Prilikom prelaska granice nisu potrebni carinski dokumenti za motorno vozilo.
Sa stranom vozačkom dozvolom ste ovlašteni da vozite motorna vozila u Austriji godinu dana. Vozačke dozvole iz svih zemalja članica EWR i Evropske unije su priznate u Austriji. Putnicima iz drugih zemalja je potrebna internacionalna vozačka dozvola, u slučaju da sa njihovom državom nije sklopljen odgovarajući sporazum. Inače je dovoljan prevod nacionalne vozačke dozvole na njemački jezik. Informacije o tome možete dobiti kod domaćih auto klubova ÖAMTC i ARBÖ .
Inostrana motorna vozila moraju na zadnjem dijelu posjedovati oznaku države iz koje dolaze.
Pored postojećeg goriva u rezervoaru, možete prilikom ulaska u zemlju unijeti u rezervnom kanisteru još 10 litara bez oporezivanja. Putnici sa mjestom boravka van Evropske unije mogu svoj auto neformalno i bez oporezivanja u trajanju od 6 mjeseci koristiti unutar Evropske unije u privatne svrhe. Nakon toga se auto mora izvesti bez promjene stanja.
Ograničenja brzine
Maksimalne brzine (ako nije drugačije označeno saobraćajnim znacima):
Auta i motocikli:
- na regionalnim putevima: 100 km/h
- na autoputevima: 130 km/h
- u naseljenim područjima: između tabli sa nazivom mjesta: 50 km/h
Auto za kampovanje do 3.500 kg:
- naseljena mjesta 50 km/h
- regionalni putevi 100 km/h
- autoputevi 130 km/h
Auto sa lakom prikolicom (do 750 kg) vučno vozilo do maksimalno dozvoljene ukupne težine od 3,5 tone:
- naseljena mjesta 50 km/h
- autoputevi i regionalni putevi: 100 km/h
Auto sa prikolicom preko 750 kg (vučno vozilo i prikolica skupa do maksimalno kozvoljene ukupne težine od 3,5 tone):
- naseljena mjesta 50 km/h
- regionalni putevi: 80 km/h
- autoputevi: 100 km/h
Autobusi:
- naseljena mjesta 50 km/h
- regionalni putevi 80 km/h
- autoputevi 100 km/h (između 22.00 i 5.00 sati samo 90 km/h na određenim autoputevima).
Obavezujući spasilački koridor
Spasilački koridori su od 1. januara 2012 prilikom zastoja na austrijskim autoputevima i brzim cestama obavezujući. Spasilački koridori omogućuju lakši dolazak spasilačkih ekipa na mjesto nesreće.
Obaveza posjedovanja sigurnosnih fluorescentnih prsluka
Na austrijskim putevima van naseljenih mjesta važi obaveza posjedovanja sigurnosnih flourescentnih prsluka. To znači, da vozači moraju posjedovati reflektujući prsluk, a u slučaju nesreće ili kvara auta prilikom stupanja na prometnu traku isti moraju obući. Radi se o duploj obavezi, za koju se u slučaju nepoštivanja može izreći kazna. Prilikom rutinske kontrole može se desiti da bude zatraženo pokazivanje flourescentnog prsluka.
Djeca u autu
Djeca mlađa od 14 godina, koja su niža od 150 cm, smiju putovati samo u odgovarajućim dječijim sjedištima. U autima i kombijima (takođe i u takozvanim mini autobusima) smije se voziti samo po jedno djete po sjedištu, i mora se obezbjediti odgovarajuće dobi i uzrastu.
Alkohol i vožnja
Gornja dozvoljena granica alkohola u krvi u Austriji iznosi 0,5 promila. Kod prekoračenja ove granice izriču se novčane kazne, pod određenim okolnostima je moguće čak i oduzimanje vozačke dozvole.
Obaveza korištenja pojasa
Korištenje pojasa u Austriji je obavezno.
Telefoniranje u autu
Prilikom upravljanja vozilom smije se telefonirati samo na spikerfon. Spikerfon mora biti tako montiran, da je opsluživanje moguće sa jednom rukom i da to ni u kom slučaju ne smeta upravljanju vozilom.
Propisi za vozače motocikla
Nošenje kacige na jednotračnim motornim vozilima je u Austriji obaveza. Postoji obaveza nošenja vinjete. Vozači motocikala su obavezni da tokom vožnje također tokom dana drže upaljena svjetla. Postoji obaveza plaćanja vinjete (putarine).
Gorivo
U Austriji se nudi na svim benzinskim pumpama bezolovni normalni benzin sa 91 oktanom kao i Euro-Super (bezolovni benzin sa 95 oktana) i Super plus (bezolovni benzin sa 98 oktana). Prodaja olovnog benzina u Austriji je zabranjena, ali za motorna vozila bez katalizatora se na benzinskim pumpama može nabaviti aditiv.
Saobraćajna nesreća, kvar
Kod saobraćajnih nesreća sa ozljedama putnika postoji obaveza neodložnog javljanja policiji, kod materijalne štete samo ako se identitet suprotne strane ne može dokazati. ÖAMTC i ARBÖ imaju dežuru za kvarove, koju može koristiti svaki vozač (oni koji nisu članovi moraju platiti).
|Telefonski brojevi u slučaju nezgode (bez pozivnog broja):
|Euro-poziv za pomoć
|112
|Vatrogasci
|122
|Policija
|133
|Spasilačka služba/ dežurni ljekar
|144
|Ljekarska radio služba
|141
|Gorska služba
|140
|ÖAMTC-pomoć u slučaju kvara
|120
|ARBÖ pomoć u slučaju kvara
|123
obavijest o saobraćaju
Informacije o prometu iz cijele Austrije kao i s glavnih veza sa susjednim državama javljaju se s odašiljača Ö3 svakih pola sata. Kod akutnih situacija opasnosti - npr. kod pojave vozača u nedopuštenom smjeru – slijedi trenutni prekid radijskog programa i upad u sve druge ORF-radijske odašiljače.
Dojave o prometu mogu se neprekidno dojaviti na broj telefona 0800 600 601 (besplatno za cijelu Austriju). Na servisni broj koji podliježe plaćanju 0900 600 600 mogu se preslušati aktualne obavijesti o prometu i telefonskim putem. Više informacija o tome imate na Internet adresi oe3.ORF.at .
Austrian Airlines je najveća austrijska vazduhoplovna kompanija i opslužuje oko 130 destimacija širom svijeta. U srednjoj i istočnoj Evropi je posebno gusta mreža destinacija na koje lete. Austrian Airlines je dio Lufthansa koncerna, također član je i Star Alliance.
Servis u avio saobraćaju
Informišite se o Vašim avionskim vezama.
Dolazak iz inostranstva/međunarodni aerodromi
Priključke na međunarodnu mrežu leta imaju sljedeći aerodromi
Između aerodroma postoji svakodnevni domaći saobraćaj.
Centralna služba informacija za letove: T.: +43 1 7007 22233
Vienna Airport-Shuttle-Service
City Airport Train CAT spaja u vremenu od samo 16 minuta Bečki aerodrom sa centrom grada (željeznička stanica Beč centar): Vozni redovi
Vozne redove i tarife (Vienna Airport Lines ) Bečkog aerodroma neći ćete na Stranica Aerodroma Beč , kao i informacije o vezama sa S-Bahn, taksijima i Shuttle-servisu.
ÖBB-Austrijske željeznice i WESTbahn nude atraktivne opcije putnih karata za putovanje vozom kroz Austriju.
Znate li, da možete povesti s Vama i Vaš auto ili motocikl, bez otežanog putovanja autoputom?
Autovoz Tauernbahn
ÖBB’ ova Tauern željeznica transportuje Vaš automobili ili motocikl kroz tunel Tauern (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Više informacija uključujući detalje o prijevoznim i sigurnosnim odredbamanudi brošura “Tauern željeznice (PDF, 0.7MB) ”.
Informacije
Bliže informacije o redu vožnje i vršenje rezervacije na www.oebb.at , telefonski preko pozivnog centra ÖBB-a pod brojem +43 5 1717, na šalterima željezničke stanice ili u turističkim agencijama i auto klubovima.
Ako želite upoznati Austriju, onda možete birati između velikog broja prevoznih sredstava. Informišite se o daljnjim mogućnostima udobnog i opuštenog putovanja.
Brod
Na Dunavu operiraju razni ponuđači na različitim dionicama. Pored toga nude se na austrijskim jezerima linijske vožnje i izleti.
Informacije možete dobiti kod:
Autobus
Österreichische Postbus AG pokriva sa 800 linija oko 21.200 dnevnih спира kroz Austriju. Skoro u sva turistička mjesta voze autobusi.
Informacije o javnom autobuskom prijevozu u Austriji
Taksi
Taksiji u velikim gradovima su opremljeni službeno baždarenim taksimetrima. Tarifa se računa po pređenim kilometrima, kao i po utrošenom vremenu. Informacije o taxi-ju u Beču
Prilikom vožnji od Beča prema Aerodromu (molimo, već kod naručivanja zatražite "Aerodromski taksi") računa se dodatno na iznos vožnje još ca. 18 Eura za povratnu vožnju taksija.
Aerodrom-taksiji su posebni taksiji, koji su predviđeni samo za vožnje prema i sa aerodroma, i koji čekaju na Aerodromu Schwechat na goste. Njih morate naručiti unaprijed, i oni obračunavaju fiksnu cijenu (uključujući prtljag) bez nadoplate za praznu vožnju.
Žičare
U Austriji je u pogonu okruglo 3.000 Žičara, žičara sa sjedištima i liftova . Mnoge od njih voze do visine od 3.000 m.