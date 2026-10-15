Na nivou izgrađena mreža autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva spaja Austriju sa svim susjednim državama. Svi glavni granični prelazi (na autoputevima i regionalnim putevima) otvoreni su 24 sata.

Saobraćajni propisi i saobraćajni znaci u Austriji su u načelu isti kao u svim ostalim evropskim zemljama. U Austriji je na svim autoputevima i magistralnim putevima obavezno plaćanje Putarine .

Propisi za motorna vozila

Prilikom prelaska granice nisu potrebni carinski dokumenti za motorno vozilo.

Sa stranom vozačkom dozvolom ste ovlašteni da vozite motorna vozila u Austriji godinu dana. Vozačke dozvole iz svih zemalja članica EWR i Evropske unije su priznate u Austriji. Putnicima iz drugih zemalja je potrebna internacionalna vozačka dozvola, u slučaju da sa njihovom državom nije sklopljen odgovarajući sporazum. Inače je dovoljan prevod nacionalne vozačke dozvole na njemački jezik. Informacije o tome možete dobiti kod domaćih auto klubova ÖAMTC i ARBÖ .

Inostrana motorna vozila moraju na zadnjem dijelu posjedovati oznaku države iz koje dolaze.

Pored postojećeg goriva u rezervoaru, možete prilikom ulaska u zemlju unijeti u rezervnom kanisteru još 10 litara bez oporezivanja. Putnici sa mjestom boravka van Evropske unije mogu svoj auto neformalno i bez oporezivanja u trajanju od 6 mjeseci koristiti unutar Evropske unije u privatne svrhe. Nakon toga se auto mora izvesti bez promjene stanja.





Ograničenja brzine

Maksimalne brzine (ako nije drugačije označeno saobraćajnim znacima):

Auta i motocikli:

na regionalnim putevima: 100 km/h

na autoputevima: 130 km/h

u naseljenim područjima: između tabli sa nazivom mjesta: 50 km/h





Auto za kampovanje do 3.500 kg:

naseljena mjesta 50 km/h

naseljena mjesta 50 km/h regionalni putevi 100 km/h

regionalni putevi 100 km/h autoputevi 130 km/h





Auto sa lakom prikolicom (do 750 kg) vučno vozilo do maksimalno dozvoljene ukupne težine od 3,5 tone:

naseljena mjesta 50 km/h

autoputevi i regionalni putevi: 100 km/h





Auto sa prikolicom preko 750 kg (vučno vozilo i prikolica skupa do maksimalno kozvoljene ukupne težine od 3,5 tone):

naseljena mjesta 50 km/h

regionalni putevi: 80 km/h

regionalni putevi: 80 km/h autoputevi: 100 km/h





Autobusi:

naseljena mjesta 50 km/h

regionalni putevi 80 km/h

autoputevi 100 km/h (između 22.00 i 5.00 sati samo 90 km/h na određenim autoputevima).





Obavezujući spasilački koridor

Spasilački koridori su od 1. januara 2012 prilikom zastoja na austrijskim autoputevima i brzim cestama obavezujući. Spasilački koridori omogućuju lakši dolazak spasilačkih ekipa na mjesto nesreće.

Obaveza posjedovanja sigurnosnih fluorescentnih prsluka

Na austrijskim putevima van naseljenih mjesta važi obaveza posjedovanja sigurnosnih flourescentnih prsluka. To znači, da vozači moraju posjedovati reflektujući prsluk, a u slučaju nesreće ili kvara auta prilikom stupanja na prometnu traku isti moraju obući. Radi se o duploj obavezi, za koju se u slučaju nepoštivanja može izreći kazna. Prilikom rutinske kontrole može se desiti da bude zatraženo pokazivanje flourescentnog prsluka.

Djeca u autu

Djeca mlađa od 14 godina, koja su niža od 150 cm, smiju putovati samo u odgovarajućim dječijim sjedištima. U autima i kombijima (takođe i u takozvanim mini autobusima) smije se voziti samo po jedno djete po sjedištu, i mora se obezbjediti odgovarajuće dobi i uzrastu.

Alkohol i vožnja

Gornja dozvoljena granica alkohola u krvi u Austriji iznosi 0,5 promila. Kod prekoračenja ove granice izriču se novčane kazne, pod određenim okolnostima je moguće čak i oduzimanje vozačke dozvole.

Obaveza korištenja pojasa

Korištenje pojasa u Austriji je obavezno.

Telefoniranje u autu

Prilikom upravljanja vozilom smije se telefonirati samo na spikerfon. Spikerfon mora biti tako montiran, da je opsluživanje moguće sa jednom rukom i da to ni u kom slučaju ne smeta upravljanju vozilom.

Propisi za vozače motocikla

Nošenje kacige na jednotračnim motornim vozilima je u Austriji obaveza. Postoji obaveza nošenja vinjete. Vozači motocikala su obavezni da tokom vožnje također tokom dana drže upaljena svjetla. Postoji obaveza plaćanja vinjete (putarine).

Gorivo

U Austriji se nudi na svim benzinskim pumpama bezolovni normalni benzin sa 91 oktanom kao i Euro-Super (bezolovni benzin sa 95 oktana) i Super plus (bezolovni benzin sa 98 oktana). Prodaja olovnog benzina u Austriji je zabranjena, ali za motorna vozila bez katalizatora se na benzinskim pumpama može nabaviti aditiv.

Saobraćajna nesreća, kvar

Kod saobraćajnih nesreća sa ozljedama putnika postoji obaveza neodložnog javljanja policiji, kod materijalne štete samo ako se identitet suprotne strane ne može dokazati. ÖAMTC i ARBÖ imaju dežuru za kvarove, koju može koristiti svaki vozač (oni koji nisu članovi moraju platiti).

Telefonski brojevi u slučaju nezgode (bez pozivnog broja): Euro-poziv za pomoć 112 Vatrogasci 122 Policija 133 Spasilačka služba/ dežurni ljekar 144 Ljekarska radio služba 141 Gorska služba 140 ÖAMTC-pomoć u slučaju kvara 120 ARBÖ pomoć u slučaju kvara 123





obavijest o saobraćaju

Informacije o prometu iz cijele Austrije kao i s glavnih veza sa susjednim državama javljaju se s odašiljača Ö3 svakih pola sata. Kod akutnih situacija opasnosti - npr. kod pojave vozača u nedopuštenom smjeru – slijedi trenutni prekid radijskog programa i upad u sve druge ORF-radijske odašiljače.

Dojave o prometu mogu se neprekidno dojaviti na broj telefona 0800 600 601 (besplatno za cijelu Austriju). Na servisni broj koji podliježe plaćanju 0900 600 600 mogu se preslušati aktualne obavijesti o prometu i telefonskim putem. Više informacija o tome imate na Internet adresi oe3.ORF.at .