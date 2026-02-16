Austrija zauzima površinu od 83.883 km², nalazi se u srcu Evrope i graniči s

Njemačkom

Češkom Republikom

Slovačkom

Mađarskom

Slovenijom

Italijom

Lihtenštajnom i

Švajcarskom.





Zemlja pripada srednjoevropskoj vremenskoj zoni.

Najviše naseljene oblasti su glavni grad države Beč (2,028.289, 01.01.2025 stanovnika) i glavni gradovi pokrajina

Grac (305.314, 01.01.2025 stanovnika)

Linc (213.557, 01.01.2025 stanovnika) i

Salcburg (157.659, 01.01.2025 stanovnika).





Sa visinom od 3.798 m je Grosglokner u Visokim Turama naviši vrh Austrije.

Klima

Prosječna temperatura ljeti je od 20°C pa sve do 35°C. Zimi temperature mogu pasti i na –15°C, ali su u prosjeku oko -4°C. Naročito su u planinama moguće snažne snježne padavine. A najčešće padavine su u maju i junu.



Rijeke i jezera

Najvažniji plovni put u unutrašnjosti je Dunav. Najveće jezero je Nežidersko jezero u Burgenlandu. Od 315 km² ukupne površine u Austriji se nalazi ca. 77 % , a ostatak pripada Mađarskoj. Atersko jezero zauzima površinu od 46 km², a jezero Traunsee 24 km². Bodensko jezero (ukupno 536 km²) se takođe dijelom od 24 km² nalazi na austrijskoj državnoj teritoriji.



Sirovine

U Austriji se vrši eksploatacija sljedećih sirovina:

željezna ruda

mrki ugalj

nafta i zemni gas

magnezit

kvarcni pijesak

gips

olovo i cink

grafit i glina





Takođe je značajna eksploatacija soli. I drvo je važna sirovina iz Austrije.

