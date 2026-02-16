Austrija zauzima površinu od 83.883 km², nalazi se u srcu Evrope i graniči s
- Njemačkom
- Češkom Republikom
- Slovačkom
- Mađarskom
- Slovenijom
- Italijom
- Lihtenštajnom i
- Švajcarskom.
Zemlja pripada srednjoevropskoj vremenskoj zoni.
Najviše naseljene oblasti su glavni grad države Beč (2,028.289, 01.01.2025 stanovnika) i glavni gradovi pokrajina
- Grac (305.314, 01.01.2025 stanovnika)
- Linc (213.557, 01.01.2025 stanovnika) i
- Salcburg (157.659, 01.01.2025 stanovnika).
Sa visinom od 3.798 m je Grosglokner u Visokim Turama naviši vrh Austrije.
Klima
Prosječna temperatura ljeti je od 20°C pa sve do 35°C. Zimi temperature mogu pasti i na –15°C, ali su u prosjeku oko -4°C. Naročito su u planinama moguće snažne snježne padavine. A najčešće padavine su u maju i junu.
Rijeke i jezera
Najvažniji plovni put u unutrašnjosti je Dunav. Najveće jezero je Nežidersko jezero u Burgenlandu. Od 315 km² ukupne površine u Austriji se nalazi ca. 77 % , a ostatak pripada Mađarskoj. Atersko jezero zauzima površinu od 46 km², a jezero Traunsee 24 km². Bodensko jezero (ukupno 536 km²) se takođe dijelom od 24 km² nalazi na austrijskoj državnoj teritoriji.
Sirovine
U Austriji se vrši eksploatacija sljedećih sirovina:
- željezna ruda
- mrki ugalj
- nafta i zemni gas
- magnezit
- kvarcni pijesak
- gips
- olovo i cink
- grafit i glina
Takođe je značajna eksploatacija soli. I drvo je važna sirovina iz Austrije.