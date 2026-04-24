Štampani mediji
Аustrijske vodeće dnevne novine sa osvrtom na privredu su
Najvažniji ekonomski časopisi su
Sve vodeće izdavačke kuće nude osim štampane i online verzije.
Dnevne novine sa najvećim tiražom su „Neue Kronen Zeitung“ (područje pokrivenosti 20,9%), slijede “ Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard“, „Österreich“ i „Kurier“.
Radio i televizija
Osim radio-stanica javnog austrijskog radija (ORF), postoje naročito u gusto naseljenim centrima brojne privatne radio stanice.
ORF emituje 6 nacionalna TV kanala (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 i ServusTV su privatni TV kanali koji se emituju širom zemlje. Osim toga postoji nekoliko regionalnih TV stanica. Značajan udio imaju strane javne i privatne stanice, čiji je prijem u Austriji veoma rasprostranjen.
|Tržišni udjeli vodećih TV-stanica (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
|ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %