Avionski saobraćaj

Važni aerodromi sa svakodnevnim domaćim i međunarodnim letovima:

Transfer sa aerodroma

City Airport Train CAT saobraća između centra Beča (željeznička stanica Wien Mitte) i aerodroma Beč. Vožnja traje 16 minuta.

Autobusi saobraćaju između Aerodroma i Zapadne željezničke stanice, Schwedenplatz i Kagran.



Aerodromski taksisti čekaju na putnike na aerodromu Schwechat. Oni moraju biti naručeni unaprijed, a obračunavaju fiksnu cijenu (uključujući prtljag) bez naplate dolaska na aerodrom.

Željeznica

Međunarodne željezničke linije postoje sa skoro svim evropskim zemljama.

Svakodnevni autovozovi





Auto

Saobraćajni propisi i znakovi u Austriji odgovaraju uglavnom ostalim evropskim zemljama. U Austriji je obavezna putarina na svim autoputevima i brzim cestama. Na austrijskim putevima izvan naselja obavezno je posjedovanje fluorescentnog prsluka, a dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,5 promila. Obavezno je vezivanje sigurnosnog pojasa.

Dozvoljena maksimalna brzina (ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno):

u naselju: između tabli sa nazivom mjesta: 50 km/h

na otvorenom putu: 100 km/h

na autoputevima: 130 km/h





Taksi

Taksi vozila u većim gradovima su opremljena službeno baždarenim taksimetrom. Tarifa se računa kako po pređenim kilometrima tako i po vremenu.



Brod

Na Dunavu postoji više prevoznika na različitim relacijama. Pored toga se na austrijskim jezerima nude redovne i izletničke vožnje.

Autobus

Österreichische Postbus AG pokriva sa 800 linija oko 21.100 dnevnih спира kroz Austriju. Skoro u sva turistička mjesta voze autobusi.

Žičare

U Austriji radi 3.000 žičara i ski liftova .