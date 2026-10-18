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Setkejte se s rakouskými firmami na akcích

10 let s rakouským vínem v Česku

  • Autoklub České republiky
    Praha
Objevte rakouská vína pro Váš sortiment,  vinný lístek i Vaše zákazníky.  
© adam&costey studio
© adam&costey studio

U příležitosti 10. výročí na Vás i letos čeká bohatý výběr rakouských vín. Využijte příležitost objevit nová vína a vinařství, osobně si popovídat přímo s producenty a navázat nové obchodní kontakty.

Akce je určena výhradně odborné veřejnosti z oblasti obchodu s vínem a gastronomie.
Vstup je vyhrazen pouze předem registrovaným odborným návštěvníkům, zejména someliérům, F&B manažerům, majitelům restaurací, nákupčím, specializovaným prodejcům vína a dalším profesionálům z obchodu s vínem a gastronomie. 

Připomenutí loňského roku viz Flickr-galerie.

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