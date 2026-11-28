



Evropske norme

Norme u Austriji nose oznaku ÖNORM. Izdaje ih austrijski institut za norme. Austrijski institut za norme – zakonski okvir predstavlja Zakon o normi iz 1971. - organizuje i koordinira razvoj normi preko nadležnih i zainteresiranih krugova iz privrede, uprave, nauke i zaštite potrošača koje šalju svoje predstavnike u komitete austrijskog instituta za norme.

Najveći dio danas vrijedećih normi u Austriji - više od 20.000 – ima evropsko porijeklo. Evropske norme (u Austriji «ÖNORMEN EN») identične su u svim zemljama EU i EFTE, na osnovu čega su eliminirane mnoge trgovinske prepreke unutar evropskog privrednog prostora EWR. Izrađuju ih delegati nacionalnih komiteta, zajednički te na osnovu konsenzusa.

Organizacije na evropskom nivou su:

Evropski komitet za norme (CEN)

Evropski komitet za norme u oblasti elektrotehnike (CENELEC)

Evropski institut za norme za telekomunikacije (ETSI)

Evropske norme u mnogim slučajevima su baza, kako bi se temeljni zahtjevi evropskog zakonodavstva (EU naputci) ispunjavali u praksi. Stvaraju predusloe kako bi se proizvodi smjeli stavljati u promet na evropskom tržištu.

Popis odredbi i odgovarajuće norme, možete pronaći na "New Approach".



Međunarodne norme

Pored evropskih normi postoje norme koje se diljem svijeta priznaju: tzv. međunarodne norme (ISO). Međunarodno preuzete norme u Austriji označavaju se kao "ÖNORM ISO". Mnoge međunarodne norme su istovremeno i evropske a samim time i nacionalne norme (u Austriji: "ÖNORM EN ISO").

Organizacije na međunarodnom nivou su::

- Međunarodna organizacija za norme (ISO)

- Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC)

- Međunarodna Unija za telekomunikacije (ITU)

Nacionalne norme

Udio europskih (i međunarodnih) normi u austrijskom sastavu normi iznosi skoro 80%. Postoje i nacionalne norme. Nacionalne ÖNORMEN izrađivane su i izrađuju se prije svega u onim granama u kojim do sada nije bilo potrebe za nadnacionalnim normama.