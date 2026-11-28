Kroz iskustvo stvarano desetljećima austrijska trgovačka preduzeća posjeduju ogroman Know-how za područje svjetskog tržišta. Stoga ona mogu pružiti dragocjenu pomoć kod odvijanja poslova u oblasti uvoza i izvoza. Tranzitna trgovina, koja znači povezivanje dva tržišta preko nekog austrijskog preduzeća dobiva sve više na značaju.
Austrijska preduzeća se naročito odlikuju izuzetno dobrim poznavanjem tržišta srednje i istočne Evrope. Ali naravno austrijski izvoznici su prisutni na praktickno svim tržištima svijeta. Visoka fleksibilnost, koja se ogleda u tome da se roba isporuči na svakoj željenoj lokaciji kao i tome pripadajući know-how čine austrijska preduzeća u vanjskoj trgovini pouzdanim i cijenjenim patrnerima.
Upravo austrijska vanjska trgovina je stvarna priča o uspjehu. U 2006. godini se i u oblasti uvoza ali i izvoza sa visinom od 100 milijardi EUR u obje oblasti probijen je "zvučni zid". Svako treće radno mjesto u Austriji direktno ili indirektno zavisi od izvoza. Savezni gremij vanjske trgovine procjenjuje udio preduzeca u vanjskoj trgovini na 30% ukupnog uvoza. Udio trgovačkih preduzeća i u izvozu leži na 30%. Također se i u narednim godinama predviđa porast, čemu je dobrim dijelom doprinjela i tranzitna trgovina.
Po procjeni saveznog gremija vanjske trgovine visina udjela tranzitne trgovine u stvaranju vrijednosti za Austriju leži u omjeru od oko 2-3 milijarde EUR. Know-how austrijskih vanjsko-trgovinskih preduzeća je važan dio austrjskih izvoznih uspjeha u prethodnim godinama.
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Jedan nepoznat i možda čak i težak put najbolje se prelazi sa iskusnim partnerom. Partnerstvo i saradnja sa nekim od austrijskih izvoznika pri obradi novih tržišta se u mnogim slučajevima pokazalo kao ekonomski najopravdanija alternativa direktnom vlastitom obradjivanju tržišta.
Saradnja sa austrijskim preduzećima u vanjskoj trgovini za nacionalne i internacionalne proizvođače nudi brojne prednosti:
- Minimiziranje rizika pri uključenju na tržište i u obradi istog
- Najpovoljnija primjena Know-how iskustva sticanog godinama
- Premoštavanje udaljenosti i vremenskih razlika između tržišta
- Poznavanje i primjena finansijskih strategija i logistike
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- Traženje zemlje
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- Niz informacija vezanih za vanjsku trgovinu
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