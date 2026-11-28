Kroz iskustvo stvarano desetljećima austrijska trgovačka preduzeća posjeduju ogroman Know-how za područje svjetskog tržišta. Stoga ona mogu pružiti dragocjenu pomoć kod odvijanja poslova u oblasti uvoza i izvoza. Tranzitna trgovina, koja znači povezivanje dva tržišta preko nekog austrijskog preduzeća dobiva sve više na značaju.

Austrijska preduzeća se naročito odlikuju izuzetno dobrim poznavanjem tržišta srednje i istočne Evrope. Ali naravno austrijski izvoznici su prisutni na praktickno svim tržištima svijeta. Visoka fleksibilnost, koja se ogleda u tome da se roba isporuči na svakoj željenoj lokaciji kao i tome pripadajući know-how čine austrijska preduzeća u vanjskoj trgovini pouzdanim i cijenjenim patrnerima.