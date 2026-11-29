Normele europene

Normele poartă în Austria denumirea de ÖNORM. Ele sunt elaborate de Österreichisches Normungsinstitut (ON). ON organizează şi coordonează – cadrul legislativ este format din legea normării 1971 – elaborarea de norme cu ajutorul cercurilor interesate din economie, administraţie, cercetare şi din sfera protecţiei consumatorului, unităţi care îşi desemnează reprezentanţi în comitetele ON.

Cea mai mare parte din normele valabile astăzi în Austria – peste 20.000 – au origine europeană. Normele europene (în Austria desemnate "ÖNORMEN EN") sunt identice în toate statele UE şi EFTA şi prin aceasta sunt înlăturate obstacolele comerciale din cadrul spaţiului economic european. Ele sunt elaborate de către delegaţii din comitetele naţionale în consens.



Organizaţiile pe plan european sunt:

Comitetul european pentru normare (CEN)

Comitetul european pentru normare în domeniul electrotehnicii (CENELEC)

Institutul european pentru normare în domeniul telecomunicaţiilor (ETSI)

Norme internaţionale

Normele europene reprezintă în multe cazuri baza transpunerii în practică a cerinţelor de bază din legislaţia europeană (directivele UE). Ele creează premisa pentru introducerea produselor pe piaţa europeană.O listă cu directive inclusiv cu normele aferente găsiţi în paginile "New Approach" (en)

Pe lângă normele europene există norme, care sunt recunoscute pe plan mondial: aşa numitele norme internaţionale (ISO). Normele internaţionale preluate în Austria sunt desemnate ca "ÖNORM ISO". Multe norme internaţionale sunt în acelaşi timp europene şi totodată naţionale (desemnate în Austria: "ÖNORM EN ISO").



Organizaţiile pe plan internaţional sunt:

Organizaţia internaţională pentru normare (ISO)

Comisia internaţională în electrotehnică (IEC)

Uniunea internaţională pentru telecomunicaţii(ITU)

Norme naţionale

Cota normelor europene (şi internaţionale) din ansamblul normelor austriece este de aproape 80%. Există însă şi o serie de norme strict naţionale. Normele naţionale ÖNORMEN sunt elaborate în special în acele domenii în care până în prezent nu a existat necesitatea unor norme supra naţionale.