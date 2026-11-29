Firmele comerciale austriece dispun în baza experienţei de decenii de un Know-how enorm privind pieţele lumii. Ele pot fi astfel foarte eficiente la derularea operaţiunilor de export şi import. Comerţul în tranzit, prin care înţelegem legarea a două pieţe prin intermediul unei firme austriece, câştigă din ce în ce mai mult în importanţă.
În special cunoşterea în amănunt a pieţelor central şi est europene este caracteristică pentru firmele comerciale austriece. Bineînţeles însă firmele austriece de comerţ exterior sunt reprezentate practic pe toate pieţele lumii. Marea flexibilitate de a aduce marfa în orice punct dorit cât şi Know-how-ul aferent livrării, face ca firmele de comerţ exterior austriece să fie parteneri de încredere şi râvniţi.
Comerţul exterior austriac este o adevărată poveste de succes. În anul 2006 a fost depăşit pragul de 100 mrd. Euro atât la exporturi cât şi la importuri. Fiecare al treilea loc de muncă depinde direct sau indirect de comerţul exterior. Departamentul federal pentru comerţ exterior a estimat aportul firmelor de comerţ exterior la 30% din totalul importurilor. Cota firmelor de comerţ exterior la export este deasemenea de 30%. Şi pentru anii viitori Departamentul federal de comerţ exterior preconizează creşteri, care se vor datora în bună parte comerţului în tranzit.
După aprecierile Departamentului de comerţ exterior nivelul atins de comerţul în tranzit este de ca. 2 - 3 mrd. Euro. Know-how-ul firmelor austriece de comerţ exterior reprezintă o componentă importantă a succesului exporturilor austriece din ultimii ani.
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Un drum nou şi poate dificil se parcurge cel mai bine alături de un partener experimentat. Un parteneriat şi colaborarea cu o firmă austriacă de comerţ exterior atunci când se abordează pieţe de export reprezintă în multe cazuri alternativa cea mai potrivită din punct de vedere economic faţă de o abordare proprie directă a pieţei.
Colaborarea cu o firmă de comerţ exterior austriacă asigură producătorilor naţionali şi internaţionali multiple avantaje:
- diminuarea riscurilor la intrarea pe piaţă şi prelucrarea pieţei
- utilizarea necostisitoare a unui know-how elaborat de-a lungul anilor
- depăşirea distanţei şi a diferenţei de timp în raport cu pieţele respective
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Departamentul federal de comerţ exterior - Bundesgremium des Außenhandels
Wiedner Hauptstraße 63
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Österreich
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+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at