Firmele comerciale austriece dispun în baza experienţei de decenii de un Know-how enorm privind pieţele lumii. Ele pot fi astfel foarte eficiente la derularea operaţiunilor de export şi import. Comerţul în tranzit, prin care înţelegem legarea a două pieţe prin intermediul unei firme austriece, câştigă din ce în ce mai mult în importanţă.

În special cunoşterea în amănunt a pieţelor central şi est europene este caracteristică pentru firmele comerciale austriece. Bineînţeles însă firmele austriece de comerţ exterior sunt reprezentate practic pe toate pieţele lumii. Marea flexibilitate de a aduce marfa în orice punct dorit cât şi Know-how-ul aferent livrării, face ca firmele de comerţ exterior austriece să fie parteneri de încredere şi râvniţi.