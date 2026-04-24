Mass media tipărită
Cele mai importante cotidiene cu teme economice ale Austriei sunt
Cele mai importante reviste economice sunt
Toate editurile marcante oferă pe lângă varianta tipărită şi versiuni online.
Cotidianul cu cel mai mare tiraj este „Neue Kronen Zeitung“ (răspândire 20,9%), apoi urmează “ Heute“ , „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ şi „Kurier“.
Radio şi televiziunea
Pe lângă emiţătoarele radio ale companiei publice Radio Austria (ORF) există în special în centrele aglomerate nenumăraţi emiţători radio particulari.
ORF transmite 6 canale TV naţionale (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 și Servus TV sunt canale TV private, care transmite în întreaga ţară. În plus mai există câteva canale TV regionale. O cotă importantă o deţin companiile TV de stat şi particulare din străinătate, a căror recepţie în Austria este larg răspândită.
|Cota de piaţă a celor mai importante televiziuni (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
|VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
|ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %